Az indulók között ott volt a dunaújvárosi Gurisatti Gyula is. Aki nem kezdett erősen a selejtezőben, annyira nem, hogy az utolsó sorozatán múlt, a szerdai döntőbe kerül-e. A hajrában azonban három tízessel kezdett, és 95-ös sorozatával végül is biztosan lett döntős.

A fináléban a dunaújvárosi sportoló sokáig az élen állt, azonban a hajrában hibázott, és elveszítette előnyét. Azt tudni kell, hogy a döntőben mindig a legrosszabbul teljesítő esik ki, Gurisatti a legjobb hatig jutott, itt is ment egy kört, végül az ötödik helyen végzett. Ezzel egy helyet javított az eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplésén: 2018-ban Belgrádban hatodikként fejezte be a versenyt.

Norvégia nagyon drága ország, haza kellett jönni az Európa-bajnokságról

Gurisatti Gyulával telefonon beszélgettük azután, amikor Norvégiából hazatért, és leszállt Ferihegyen. A sportoló elégedetten nyilatkozott lapunknak.

– Amennyiben az Európa-bajnokság előtt valaki azt mondja, hogy ötödik leszek, örömmel elfogadtam volna. Még úgy is boldog vagyok, hogy sokáig vezettem, de a hajrában megremegett a kezem. Egy számban indultam, mivel ez légfegyveres Európa-bajnokság volt, és csak abban a számban próbáltam ki magam, amely a paralimpia programjában is szerepel, ez a tízméteres volt.

Arra a kérdésünkre, mi volt az oka annak, hogy csak egy számban állt céltábla elé, Gurisatti Gyula így válaszolt: – A magyar szövetség ebben az évben csak két versenyünket, az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot finanszírozza, a világkupa-sorozatot már nem. Norvégiában azért indultam csak egy számban, mert nagyon drága országról beszélünk, ezért nem maradhattunk tovább, pénzügyi okok miatt haza kellett jönnünk.