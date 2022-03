A városkörnyéki csapatok idegenben is jól játszottak, és hazavitték a három pontot. A Mezőfalva is ezek közé tartozik, amely két beadásból szerzett két fejes góllal múlta felül egyik riválisát.



Nagykarácsony – Mezőfalva 0–2 (0–1)

Nagykarácsony: Turi, Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Simon 82.), Mohácsi (Wadolow­ski 75.), Huszár, Szabó (Berta 56.), Felföldi (Rezes 56.), Gráczer (Gazsó 75.), Éliás, Ivacs.

Mezőfalva: Kovács – Sági, Török (id. Sági J. 72.), Balogh D., Bakos (Takács 89.), Balogh I., Deli, Boros, Czári, Kovács, Sümegi.

Gólszerzők: Czári (15.), Boros (53.).

A mezőfalvi Boros Benjamin fejese ezúttal a Nagykarácsonyi kapuban kötött ki

A szomszédvári rangadók mindig jelentős mérkőzések. Így volt ez a megyei II. osztály 15. tavaszi fordulójában is. A Mezőfalva végig irányította a mérkőzést, és csak a hazaiak szerencséjén múlott, hogy nem lett nagyobb arányú a veresége.

Az első tíz percben érdemleges helyzet egyik térfélen sem alakult ki. A negyedóra végén Török beívelésére Czári érkezett remek ütemben, és bebólintotta a vendégek vezető gólját. A harmincötödik percben egy hazai helyzetnek örültek a nagykarácsonyi szurkolók, de a labda a kapu előtt elment keresztbe, nem volt arra érkező. A szünetet követően az 54. percben gyorsan növelte előnyét a Mezőfalva. Szabadrúgásból Török beívelte a labdát, amit Boros fejelt a vendéglátók hálójába. Ezzel gyakorlatilag a Mezőfalva meg is nyerte a találkozót, a Nagykarácsony ezúttal tudásán alul játszott.

Mergl István, Nagykarácsony: – Enerváltan játszottunk, és nem jött össze semmi. Amit ellenfelünk megtervezett, azt meg is csinálta. Mi pedig se elöl, se hátul nem voltunk. Most oda billent a mérleg. Gratulálunk riválisunknak.

Bakos János, Mezőfalva: – A szomszéd falu ellen mindig fontos a mérkőzés, és mi ki is éleztük magunkat erre. Szerettünk volna bizonyítani, és ahogyan a végeredmény mutatja, ez sikerült is. Helyzeteinket tekintve nagyobb arányú győzelemmel is ünnepelhettünk volna.

Az Előszállás gólparádét rendezett a sereghajtó otthonában, sikerével megerősítette harmadik helyét a tabellán a Nagykarácsony előtt.



Szabadegyháza – Előszállás 0–9

Előszállás: Nagy (Farkas 46.), Németh, Kovalovszky, Balogh, Béres, Czifra, Kercza, Szalai (Reichardt 66.), Bozsoki (Vitális 73.), Romhányi (Kvárik 73.), Csuka (Bognár 40.).

Gólszerzők: Czifra (12., 27., 44., 73.), Balogh (29., 47.), Reichardt (76.), Vitális (86.), Kvárik (89.).

Nem okozott nagy ellen­állást az ellenfél – mondta ­lapunknak Masinka Csaba, az előszállási csapat edzője. Az első félidőben már négygólos előnnyel fordultak szünetre. A második játékrészben sem változott a játék képe. Előszállás azt focizott, amit akart.



Adony – Baracs 1–2 (1–0)

Adony: Sátor – Zsombor, Budai, Koncz (Bokor 89.), Virág, Glonczi (Broschek 79.), Tóth, Hegedűs, Kaló, Bognár (Mónos 89.), Tatár, Balogh.

Baracs: Vaszócsik – Hepp (Timkó 79.), Prókai, Salamon, Szurma, Takács (Balázs 79.), Mészáros S., Badi, Huber, Nagy, Mészáros Á. (Palkó 46.).

Gólszerző: Virág (5.), illetve Szurma (66., 88.).

A kezdő sípszó után a hazai csapat szerzett vezetést Virág góljával. A pihenőt követően azonban a Baracs fordított a mérkőzés állásán. A 66. percben Szurma Péter tizenegyesével, majd a 88. percben ismét Szurma góljával a végeredményt állította be.

Salamon Miklós a mérkőzésről így nyilatkozott: – A pályán látott játék alapján egy pillanatig sem éreztem veszélyben magunkat. Az ötvenedik perc után már látszott a hazaiak fáradtsága, így jobban kinyílhattunk. Több helyzetet dolgoztunk ki, és a jó erőnléti kondíciónknak is köszönhetjük ezt a győzelmet.



Aba sárvíz – Nagyvenyim 2–3 (1–2)

Nagyvenyim: Németh – Klein (Kántor 25.), Ferencz, Dorogi, Kovács D., (Kulcsár 78.), Ráthgéber, Tóth, Áldott, Fehér, Kis (Fekete 78.), Török.

Kiállítva: Madácsi (Aba Sárvíz 65.).

Gólszerző: Esze (4., 80.), illetve Ferencz (30.), Ráthgéber (37.), Tóth (77.).

Nagyvenyimi öröm az abai öltözőben, az újonc megmutatta, velük is számolni kell Fotók: Horváth László

Hatalmas siker a nagyvenyimieknek az abai kirándulás eredménye, mivel megszerezték idei első győzelmüket. Ráadásul október eleje óta négy vereség és két döntetlen után sikerült újra diadalmaskodniuk. A múlt heti, listavezető Vajta elleni találkozón már látszott, hogy Kis Norbert csapatával újoncként is komolyan számolni kell a bajnokságban.

– Ezúttal remek győzelmet arattunk. Egy rendkívül ­rossz pályán alkalmazkodtunk a körülményekhez. A megilletődött kezdés után fokozatosan átvettük a játék irányítását, amelyben olykor be is nyomtuk ellenfelünket a kapu elé. A végén kicsit kapkodó foci mellett azért megérdemelten hoztuk el a három pontot – mondta lapunknak az edző.

További eredmények: Seregélyes – LMSK 0–9, Szabadbattyány – Polgárdi 0–3, Vajta – Káloz 6–1.



A bajnokság állása