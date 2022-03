Ez a siker egyébként már nagyon ráfért a fiúkra. Remélhetőleg az élmény kellőképpen kitart a következő fordulókra is, és gólokká formálja az emlékeket. A csoport másik, városkörnyéki együtteséről ezúttal nem lehet ilyen jó híreket írni. A Kulcs a besnyői pályán vendégeskedve papírforma szerinti vereséget szenvedett.

A forduló szintén nyolcgólos meccse volt még a Tác-Csősz – Lajoskomárom II mérkőzés. Igaz, itt a rácalmásihoz képest más arányban születtek a találatok. A Lajoskomárom a 67. percig kirúgta magából, ami benne volt, így a vendéglátó táciaknak – reményteljesen megközelítve ellenfelüket – még két szépítő találatra futotta a befejező sípszóig.



Rácalmás – Dég 8–0 (3–0)

Rácalmás: Tóth – Nagy (Hornyák 46.), Szántó (Marczinka 46.), Hatvany (Németh 63.), Juhos, Balogh, Hír, Suplicz (Szabó 72.), Bartók, Gereglyfi, Illés.

A jó hazai kezdést és helyzeteket követően a 22. perctől indult be a gólgyártás. Balogh Róbert, Gergelyfi Mihály és Juhos Béla alapozta a hangulatot a szünetig. A 64. perctől újra Juhos jutott góllövő helyzetbe, majd három perc múlva Balogh már a második találatát jegyezte, 5–0. Hétperces gólcsend után Bartók Norman köszönt be a dégi kapuba, majd a 76. percben Gergelyfi is duplázott, végül a 85. percben Balogh harmadik találatával állította be a végeredményt.

Boncz Gábor rác­almási edző így kommentálta látottakat: – Meglehetősen gólerős csapattal léptünk pályára. Ez a Dég viszont már nem a tavalyi, amely azért erősebb csapatként szerepelt a bajnokságban. Mi most azt játszottuk, amit mindig is szerettünk volna. Tényleg mindent teljesítettek a fiúk, amit kértem tőlük. Talán a következő fordulókra kiderül, hogy tartós-e a javulás, vagy pillanatnyi fellángolás a jó teljesítmény oka. Természetesen reménykedünk a tartósságban a következő fordulóban is a sereghajtó Tác otthonában.



Besnyő – Kulcs 2–0 (1–0)

Kulcs: Murvai – Gallai, Godó, Ócsai, Szekszárdi, Cserkuti, Molnár, Plézer, Horváth, Kis-Szabó (Seres 69.), Balla.

Gólszerző: Boronyai (37.), Lepsényi (85.).

Az első félidőben és a másodikban is csak egy gólt jelezhetett Pintér Róbert játékvezető. A vereséggel a Kulcs még nem veszített pozíciót a tabellán, de résen kell lenniük, mert a szomszédvári Rác­almás már ott toporog a nyakukon a 12. helyen, szintén 18 ponttal.

A forduló további eredményei: Dinnyés – Baracska 4–3, Nagylók – Sárszentágota 3–1, MPF Ráckeresztúr – Beloiannisz 0–1, Vajta II – Alap 4–0, Cece – Velence SE 0–2, Tác-

Csősz – Lajoskomárom II 3–5.

Az élen továbbra is Beloiannisz áll, a Velence és a Vajta II fér még fel a dobogóra. Sűrű a középmezőny, ahol a Kulcs és a feljövőben lévő Rácalmás még sokat javíthat. Eléggé leszakadóban van a tabella végi Cece, a Dég, valamint a sereghajtó Tác.

A bajnokság állása