A sors úgy hozta, hogy az orosz csapatok kizárása után a Dunaújváros és a görög Ethnikosz Pireusz maradt csak „állva” a LEN Kupában az Euroliga negyeddöntői után. A másik két vesztest, az Újpestet és a Padovát továbbjuttatták a ­DFVE-t búcsúztató „nagy” Pireusz, az Olympiakosz, illetve a spanyol Sabadell mellé. Utóbbiak az Ethnikoszon kettős győzelemmel (13–8 és 8–6) simán léptek túl.



Így négyes döntő helyett egy oda-visszavágós párharcban dől el a második számú európai kupatrófea, a többek között két amerikai olimpiai bajnokkal felálló ellenfél ráadásul sötét ló lesz a lányok számára, mivel soha nem játszottak egymással. A kupasorozat történelmében a DFVE rendelkezik frissebb sikerélménnyel, hiszen 2018-ban nagy bravúrral szerezte meg az aranyérmet. A görögöknek ehhez jóval messzebb kell visszaemlékezniük, 2010-ben büntetőkkel nyertek az orosz Jugra ellen. S ugye az újvárosiak tavaly az Euroligában is ezüstérmesek lettek, a hellének viszont nem is indultak. A mostani szezonra aztán alaposan bevásárolva klasszis légiós és görög játékosokat, ismét nemzetközi kupadöntőt játszhatnak.



A DFVE csapatkapitánya, Garda Krisztina azt mondta, nagyon várják már a mérkőzést, az ilyen pillanatokért érdemes sportolni, keményen edzeni minden nap.

– Nyilván nehéz volt úgy készülni, hogy semmilyen személyes tapasztalatunk nincsen az ellenfélről, mert még soha nem játszottunk egymással. Csak videófelvétel alapján volt mód megismerni őket, ahol ugye nem velünk meccselnek. Azért a főbb játékosaikat ismerjük, közte a két olimpiai bajnokot, próbáltuk kielemezni az Ethnikoszt, de úgy vélem, elsősorban a saját vízilabdánkkal kell foglalkozni, és azt játszani – nyilatkozta.



Megjegyezte, ezek a klubok rendre próbálják magukhoz csábítani a világ legjobbjait, ami általában sikerül is nekik. Utalva a Pireusz többszörös olimpiai és világbajnok amerikai játékosaira. Egyikőjük a Tokióban is aranyérmes kapus, Ashleigh Johnson, amíg a másik a görög születésű és később állampolgárságot váltott Stephania Haralabidis, akinek a vezetéknevét a LEN jegyzőkönyveiben Charalampidiként szerepeltetik.



Garda hangsúlyozta, az elmúlt években majdnem mindig sikerült olyan bravúrt elérniük, amire nagyon nem számított senki. Bízik benne, most is így lesz. Az, hogy a lebonyolítás így alakult, és nem négyes döntő lesz, nehéz előre megmondani, kinek válhat a javára.

– Azért az Ethnikosz nem egy Olympiakosz szintű klub, mint az eredményeik is mutatják. Persze, így is egy nagyon kemény ellenfélről van szó, kiváló játékosokkal. Azonban ha itthon egy jó eredményt elérünk, akkor arra alapozva tudunk kint is vízilabdázni. Számszerűleg ezt ne kérjék, hogy megmondjam. Van, hogy a sok is kevés a visszavágóra, vagy éppen fordítva.



Mucsy Mandula közölte, már múlt héten is készültek az Ethnikosz Pireuszra, és az első mérkőzés meghatározó lesz a párharcban.

– Nagyon pozitívan állok a találkozóhoz, nagyon oda kell figyelni, hogy tudásunknak megfelelően játsszunk, ezzel egy jó eredményt és helyzetet teremtve a visszavágóra – fogalmazott. A játékos már tavaly ott volt az Euroliga-döntős csapatban, azonban úgy véli, akkor azért nem olyan szerepe volt, mint most lehet.

– Elképesztő módon örülök, hogy sikerült eljutnunk idáig. S szerintem az még jól is elsülhet, hogy nem ismeri egymást a két együttes. Akár egy váratlant lehet húzni, amire nem számítanak. Viszont nem szabad arra ráfeszülni, hogy mi legyen az eredmény, a legjobban kell játszani. Az pedig sajnos úgy alakult, hogy a visszavágó Athénban lesz, de remélem, nem fogja semmi külső körülmény befolyásolni az ottani eredményt. Az ittenihez viszont nagyon sokat hozzátehet a fantasztikus közönségünk, remélem, megint telt ház lesz, és olyan teljesítménnyel zárhatunk, ami után jó esélyekkel várhatjuk a második találkozót. A Ferencváros elleni rangadón tökéletesen és remekül teljesítettünk, remélem, a görögök azt a meccsünket is megnézték, s meg is ijedtek tőle – tette hozzá mosolyogva.



Szilágyi Dorottya így vélekedett: – Erős csapat az Ethnikosz, több olimpiai aranyérmessel és görög válogatottal. Közel két hete elemezzük őket, annak ellenére, hogy új edzőjük van, úgy érzem, taktikailag tökéletesen felkészültünk belőlük. Nagyon várom már a találkozót – mondta.

A mérkőzésen ismét tombolával várják a kilátogató szurkolókat, amit a szünetben húznak majd ki. Ezen felül a csapat arra kéri a nézőket, a lefújás után ne menjenek el, mert szeretnének egy közös fotót készíteni velük.



A párharc érinti a magyar bajnokságot is, az UVSE ellen szombatra kiírt utolsó alapszakaszbeli bajnoki értelemszerűen így elmarad. Azonban az új időpont még nincs meg, mivel a következő hétvégén meg az UVSE szerepel az Euroliga négyes döntőjében, s csak utána lehet sort keríteni a rangadóra.