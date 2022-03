Pénzügyőr SE – DKSE 3:0 (17, 15, 14)



Pénzügyőr SE: Pedro, Magyar B., Dávid Cs., Rása, Kovács Z., Kiss D., Feliciano (liberó). Csere: Szabó V., Tordai, Majoros, De Sousa. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Dunaújvárosi KSE: Farkas L., Hatvany Zs., Kecskeméti B., Kisházi, Pavljuk, Laczi, Béres (liberó). Csere: Winter, Tóth K., Tajti, Gőczi, Guttiérez. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.



Az első játszmában bátor játékkal nyitott a dunaújvárosi együttes. Egészen 13:13-ig szoros csatát láthattak a nézők, de utána zsinórban négy pontot szereztek a fővárosiak, amivel tulajdonképpen el is dőlt a szett sorsa. A második játékrész is kiegyenlített küzdelemmel indult, de 7:7 után fokozatosan elhúztak a házigazdák, és jelentős különbséggel nyerték a szettet. A harmadik etap hasonlóképpen alakult, így közel egy óra alatt el is dőlt a találkozó sorsa.



Jókay Zoltán: – Gondoltam, hogy egy ilyen jellegű mérkőzés lesz. Az alapszakasz után nyilatkoztam, hogy a Magyar Kupa döntője után nem feltétlen fogunk tudni százszázalékosan koncentrálni, úgy gondolom, ez be is igazolódott. Aztán belemelegedtünk a játékba, és sikerült abszolválni a feladatot. Helyenként csináltunk szép dolgokat, helyenként akadozott a kommunikáció, de a győzelmünk nem forgott veszélybe.



Tomanóczy Tibor: – Jól tartottuk magunkat a játszmák első harmadában, önmagunkhoz képest is stabilnak bizonyult a nyitásfogadásunk, csak támadásban voltunk gyengébbek. Közel jártunk az első szett megnyeréséhez, de a rövidzárlat megpecsételte a sorsunkat. A harmadik játszmában pályára küldtem néhány fiatal játékost, hogy nekik is legyen meccsrutinjuk.



A három győzelemig tartó párharc második találkozóját ma 19 órakor rendezik a Dunaújváros Sportcsarnokban.

A negyeddöntők további eredményei: Fino Kaposvár – Debreceni EAC 3:0, Green Plan-VRC Kazincbarcika – Kistex 3:0, MAFC-BME – Kecskeméti RC 0:3.