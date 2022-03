Természetesen ezen a mérkőzésen a tisztes helytállás mellett a következő, a Kohász számára fontos bajnoki mérkőzésekre való felkészülés lehet a cél. Bár Vágó Attila csapata az őszi, dunaújvárosi mérkőzésen hatalmasat játszott, s még a második félidőben is vezetett hazánk egyik élcsapata ellen. A Ferencváros végül csak az utolsó negyedórában tudta a maga javára fordítani a találkozót, öt perccel a vége előtt is csak két gól volt az előnyük, végül öttel nyertek.

Mint az FTC honlapján a meccsről írják, lassan és rengeteg hibával játszottak akkor, ellenfelük pedig kihasználta a lehetőséget. Ezt szeretnék szombaton elkerülni, és alighanem a játékosok is jóval magabiztosabb győzelemre vágynak a Dunaújváros ellen, már csak azért is, mert ezzel a meccsel indul a következő, igen komoly menetelés a számukra.

– Nincs rajtunk teher, nekünk már az Érd elleni következő mérkőzés van fókuszban. Nagy dolog a Fradival játszani, az otthonában pályára lépni. Ráadásul ország-világ előtt, mert közvetíti a tévé, de felszabadult, nyomás nélküli játékot várok a lányoktól, s hogy mindenkinek tudjak elegendő lehetőséget adni, felkészítve a csapatot a nagyon fontos bajnokinkra – mondta Vágó Attila. A 18. forduló további párosítása: Budaörs – Vasas, Kisvárda – Alba Fehérvár, Mosonmagyaróvár – DVSC, Érd – MTK Budapest, Vác – Siófok, Szombathely – Győri Audi ETO KC.



A bajnokság állása