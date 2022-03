Két nagyon egyértelmű meccset hozott az idei férfi OB II-es jégkorongbajnokság Worm Angels–MAC Ikonok elődöntős ­párharca. Az első találkozót az újvárosiak húzták be magabiztos 9–2-es sikerrel, majd múlt héten vasárnap szintén egy hétgólos különbségű győzelemmel vágtak vissza (11–4) az újbudaiak a Kisstadionban. A kedd esti, újabb újvárosi felvonás során arról döntöttek a felek, hogy ki játszhat majd a bajnoki címért a PHC-t két meccsen búcsúztató KMH ellen.

Worm Angels–MAC Ikonok 3–6 (0–1, 3–3, 0–2)

Pinczés – Láng, Lencsés, Borbás, Kiss, Rafaj – Gebei, Hüffner, Domokos, Komáromi, Gebei – Bogó, Győri 1, Azari 1, Szepessy B. 1, Szepessy M. – Bába. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Az Ikonok gólszerzői: Tornyai, Kedves, Lakatos, Kőrösi, Sebestyén, Papp.

Az első harmad elején, a 2. percben megszerezte a vezetést a MAC Sebestyén révén. Alig csorgott le 45 másodperc a középső játékrészből, Borbás kényszerű kis pihenőjét rögvest gólra is váltotta Tornyai (0–2). Szepessy Bálint hozta közelebb a hazaiakat, ám válaszul az újbudaiak kétszer is betaláltak Pinczésnek (1–4). Pörgősre sikerült ez a húsz perc, hiszen a Worm számára volt visszaút, Azari és Győri gólja újra szorossá tette az elődöntőt (3–4). A záró húsz percben nem tudott fordítani a hazai csapat, ellenben a vendégek kétszer is betaláltak, így a MAC jutott a fináléba. A Worm a bronzért csatázik a PHC-val vasárnaptól.