A második számú európai kupasorozatban, a LEN-ben már a fináléba jutott a nagyon nehéz nemzetközi mezőnyön keresztül Mihók Attila csapata. Ezzel szemben a magyar bajnokságban ezért még kőkeményen meg kell küzdenie együttesének, bár ez a szerep az utóbbi években nem szokatlan a lányoknak.



A lényeg: a DFVE-t négy ponttal megelőző FTC sikere esetén bebiztosíthatja az alapszakasz első két, finálét érő helyét. Ezzel pedig Gurisattiék már csak valami csoda folytán juthatnának oda. Viszont ha nyernek, akkor még teljesen nyílttá teszik maguk számára ezt az esélyt. Persze, az út még akkor sem rózsaszirmokkal lesz leszórva, az bizony még mindig nehéz marad. Három forduló van hátra az alapszakaszból, és a következőben az UVSE játszik rangadót a Fradival. Azaz a két rivális közül valamelyik biztosan veszít még pontokat. Ám ez még mindig kevés lesz az üdvösséghez, a záró körben az újvárosiak az UVSE-vel találkoznak, s bizony ott is nyerniük kell még.

Gurisatti Gréta bízik benne, az általuk képviselt szellemiséggel sikeresek lesznek Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap



Ám ne szaladjunk ennyire előre, hiszen bárminemű számolgatás alapja a szombati győzelem lehet, amire egy könnyed sikerrel hangoltak a lányok szerdán Szentesen.

– Azért az jó előjel lehet, még ha nem is egy kaliberről van szó, hogy Szentesen két gólt kaptunk csak. Bármelyik ellenfelet ennyin tartani, az remek teljesítmény. Összeszedetten játszottunk, örülök, hogy azokat az elemeket, amikkel a Fradi ellen készülünk, éles szituációban tudtuk gyakorolni. Azért más így, mint egymás között. Nyilván, várjuk a szombatot, tudjuk, mi a cél, nem szabad pontot veszíteni, ha a szezonban bajnoki döntőt akarunk játszani. Ehhez pedig az első lépés az FTC legyőzése, aztán utána az ­UVSE-t is meg kell verni, és akkor ott leszünk a fináléban – mondta megkeresésünkre Gurisatti Gréta.



Felvetettük, azért nem kis súlyt jelenthet a csapatnak, hogy nem hibázhatnak. Persze, sok nagy és komoly csatán túl vannak már, tehát nem az első ilyen esettel állnak szemben. Gréta éppen ezért megjegyezte, ennél nehezebb mérkőzéseket is megoldottak már.

– Ezekből a helyzetekből mindig jól szoktunk kijönni, remélem, ez most is így lesz. Biztos vagyok benne, eredménytől függetlenül, ha jól játszunk és azt az oldalunkat mutatjuk, amit igazából tudunk, akkor kis túlzással mindegy, mi lesz a vége, elégedettek lehetünk. Egyébként a Ferencvárossal találkoztunk az Euroliga-selejtező csoportkörében, ott három góllal legyőztük. Tehát nem lelehetetlen feladat megismételni. S azért a hazai mérkőzésen is csak az utolsó másodpercben, előnyből dobott góllal nyert. Azon a meccsen is mindenki azt érezte, annyira kihajtotta magát, egy méterrel többet nem tudott volna úszni. Sok függ szombaton a játék képétől is, mennyi fórt kapunk, mennyit leszünk hátrányban.

Azok, akik meghatározó emberek, hány percig tudnak vízben lenni. Vannak olyan tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, de nekünk nem erre kell koncentrálni, hanem arra, igenis a szombati rangadót meg akarjuk nyerni. Ám azt gondolom, utána is egymás szemébe tudunk nézni, ha esetleg ez nem jól sikerül. Az biztos, kőkemény találkozónak nézünk elébe, hiszen a zöld-fehérek számára is hasonlóan fontos lesz ez a derbi. Azért nem árt tudni, annak ellenére, hogy mindenki DFVE–UVSE-döntőt várt, mi pólós berkekben tudtuk, nem gyengült és messze a legerősebb játékosállománnyal rendelkezik, évek óta együtt dolgoznak és nincs szinte egy utánpótláskorú vízilabdázójuk sem. Ezzel szemben az Újpestnél és nálunk is a keret fele fiatalokból áll, s mindkét csapatból távozott meghatározó ember. Aki bármilyen csapatsportágat űz, az tudja, hogy hiába nagyon tehetséges egy fiatal, aki a jövő reménysége, attól függetlenül a tapasztalat sokat tud számítani például egy kiélezett helyzetben – tette hozzá.

Gurisatti kiemelte, az európai porondon már biztosan kupadöntőt játszhatnak, ráadásul az egyik meccs Dunaújvárosban lesz, de a bajnokságban is a kezükben van az esély a finálé eléréséhez.

– Az a csapatszellem, ami minket jellemez, az egymásért való küzdés mindig átlendített a nehéz helyzeteken, vagy ha a nagy trófeákra gondolok, akkor hozzájárult a nálunk erősebb riválisok legyőzéséhez. Most is erre támaszkodnék, még ha nehéz szituációba kerülünk ma, biztos együtt meg tudjuk oldani. Mihók Attila is erre tanított minket kiskorunk óta, hiszen mindig elmondom, a csapategységen múlik minden. Amennyiben nyerni akarunk, csak együtt fog menni, amiért mindent meg is teszünk.



LEN Kupa-döntő: itthon egy nappal korábban játszanak - A már említett LEN Kupa-döntőt a dunaújvárosiak a görög Ethnikosz Pireusz ellen vívják majd, az orosz csapatok kizárása után oda-vissza vágós formában, a normál lebonyolítás szerinti négyes döntő helyett. Időközben eldőlt, hogy az eredeti kiírással ellentétben az első, újvárosi találkozó egy nappal korábban, március 25-én, pénteken, este lesz a Fabó Éva Sportuszodában. A pontos kezdési időpont még nem ismert. A második felvonás dátuma nem módosult, azt március 30-án rendezik meg Athénban. Az Euroliga négyes döntőjét, ahol az UVSE is érdekelt lesz a LEN Kupa helyett, szintén az oroszok kizárása után, április 2–3. között Athénban rendezheti meg a DFVE-t a negyeddöntőben búcsúztató címvédő Olympiakosz Pireusz. Ez érinti a DFVE és az UVSE utolsó bajnokiját, aminek jelenlegi dátuma március 26., azonban a két csapat nemzetközi szereplése miatt sem ez, sem a következő hétvége nem jöhet szóba.