Dunaújváros - Fontos mérkőzést nyert meg a DKKA együttese vasárnap Szombathelyen 33–28-ra. A bajnoki találkozóról Vágó Attila, a Kohász vezetőedzője azt mondta, tudták, nehéz meccs vár rájuk. Ezért elsősorban fejben, mentálisan készültek sokat.

– Az volt a cél, ne engedjük a Szombathelyt hazai pályán olyan eksztázisba kerülni, mint az előző bajnokin az MTK ellen. Örülök, hogy megbeszélt dolgainkat nagyrészt betartottuk, és a védekezésünk is összeállt. Az első félidő elején kapkodtunk a lerohanások során, indokolatlanul eladtuk a labdákat, ebből az ellenfélnek volt esélye támadni. Amikor ez a szegmens is feljavult, akkor tudtunk könnyű gólokat szerezni, és ezáltal olyan előnyt szereztünk a szünetre, amivel a második félidőben kicsit nyugodtabban lehetett kézilabdázni. Nagyon örülök a győzelemnek, amire igencsak szükségünk volt, úgy gondolom mindenkinek – fogalmazott.

Vágó Attila az utolsó helyen álló ellenfélről megjegyezte, kívánja, érjék el céljaikat és maradjanak bent az első osztályban. Egy ilyen fiatal tehetségekből álló gárdának, ilyen szurkolótábor előtt helye van az NB I.-ben.

A DKKA egyik legjobbja a német légiós, Saskia Weisheitel volt, aki hat kísérletéből hat gólt lőtt, így a beálló hibátlan mérleggel zárta a találkozót. Ő is nehéz és kemény meccsre számított. – Szorosan is alakult az eleje, aztán a félidőben megbeszéltük, azt a játékot kell folytatni, amit a huszadik perctől mutattunk. Igazi csapatmunka volt a győzelem, mindenki elvégezte és hozzátette a maga dolgát ehhez. Büszke vagyok az együttesre – mondta.

Az SZKKA ügyvezető-elnöke, Pődör Zoltán, aki a hónap elején vette át a vezetőedzői posztot is, csalódott volt abból a szempontból, hogy nagyon sokat készültek a Kohászra, mégsem ült a védekezésük. – Arra fektettük a legtöbbet, a stabil hátsó alakzat legyen az alap, hogy aztán abból tudjunk támadni. Pont azokat az elemeket nem sikerült megvalósítani, vagy rontottuk el, amik ehhez kellettek volna.

Amiatt viszont nem csalódott, hogy az a cél, amiért ő lett a vezetőedző, megvalósult. Jelesül: a fiatalok több lehetőséget kapjanak. – Sajnos látványosan ők voltak ott jobban fejben és a befejezéseknél, amit az öltözőben is elmondtam. Ezt nem fogom véka alá rejteni a csapaton belül. Lesz most egy harc, kik kerüljenek be, gondolkodás nélkül megteszem, hogy azok a fiatalok játszanak az NB I.-ben, akik teljesítenek. Ez a cél, ezt kell szolgálnom, ezt a részét teljesítettem a Kohász ellen, a győzelem sajnos elmaradt mellette.