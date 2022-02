eger Hol van már a tavalyi hó, avagy az őszi szezon, amikor Dunaújvárosban az októberi bajnokin 7–1-es kezdés után sima meccsen 17–10-re nyertek Gardáék az Eger ellen. Aztán eltelt nem egészen két hónap, és a hevesiek a Magyar Kupa-döntőben egy góllal, mindenki legnagyobb meglepetésére, legyőzték a címvédő újvárosiakat.

Szerdán pedig következett az idegenbeli bajnoki a ­DFVE számára. A csapat szombaton még Athénban Euroliga-negyeddöntőt játszott, így egy nap felkészüléssel a háta mögött érkezett a meccsre.

Eger–DFVE 9–11 (3–2, 2–2, 4–5, 0–2)

Eger: Kiss 1 – Jancsó, Menczinger 1, Dobi 1, Czigány 2, Katona, Bódi. Csere: Molnár 2, Borsi 2, Szilágyi. Vezetőedző: dr. Sike József.

DFVE: Maczkó – Horváth 1, Gurisatti 3, Mahieu 2, Garda 2, Szabó 1, Szellák 1. Csere: Buis (kapus), Sajben N., Mucsy 1, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 4/11, illetve 4/11.

Gól ötméteresből: –, illetve 2/2.

Kipontozódott: Jancsó (26. p.), Bódi (24. p.).

Az Eger ismét nagy csatára késztette a dunaújvárosi együttest

Hiába nyitott két góllal a vendégcsapat, a negyed végére fordított az Eger, nem is akármilyen góllal. Korábbi kapusunk, Kiss Alexandra ment fel a támadáshoz az utolsó pillanatokban, s mivel rá nem jutott ember, egy másodperccel a dudaszó előtt leadott távoli lövése be is akadt, 3–2. A folytatásban is nagy csatára késztette a vendégeket az őket legjobban ismerő dr. Sike József (az előző szezonban Mihók Attila segítője volt) csapata. Sőt, az Eger rendre két gólra el tudott lépni hatékony védekezésének köszönhetően. Sőt, a harmadik negyed elején a hosszú évekig Dunaújvárosban szereplő Menczinger révén már háromra nőtt az előnyük, 8–5. Ekkor felsejlett a rossz emlékű kupadöntő, ám a Szilágyi Dorottya nélkül kiálló DFVE nem adta fel, ha nem is szép játékkal, ellenben óriási küzdéssel és akarattal, no meg szívvel, folyamatosan dolgozta le hátrányát, a negyed vége előtt öt másodperccel Gurisatti távoli bombája révén ismét utolérte riválisát az együttes, 9–9.

A záró nyolc perc sem telt izgalmak nélkül, bár Szellák gyorsan megszerezte ismét a vezetést, utána hosszú percekre befagyott az eredmény. Pedig a lehetőség többször is adott volt a plusz kettőhöz – na meg az egri egalizáláshoz is. Közben a szerencse is mellénk állt, amikor az újvárosi blokkon megpattanó labdát Maczkó bravúrral ki tudta szedni a léc alól. Kolléganőjének ez viszont nem segített, amikor két perccel a lefújás előtt Gurisatti lövését Kiss a kapufára tolta, a labda onnan meg bevágódott, 9–11. A maradék időt okosan kibekkelte már a ­DFVE, így nagy csata után megszerezte a győzelmet, ami nélkül a bajnoki döntős célok nagyon messzire kerültek volna.

Mihók Attila elmondta, nehéz meccsre számítottak, amire nem sokkal a nemzetközi találkozójuk után érkeztek, nem sok felkészülésük maradt rá. – Azt kértük a lányoktól, azt a szívet, akaratot és lelkesedést tegyék bele, mint amit Athénban láttunk tőlük. Tudtam, nem lesz hibátlan a teljesítményünk, és azt is, Józsi bácsi „szét fog taktikázni” minket, ezáltal nehéz helyzetbe hoz, ami be is következett. 8–5-nél nagyon-nagyon nehéz szituációban voltunk, azonban meg szeretném dicsérni a csapatot, és megköszönni azt a tartást, ami jellemezte a lányokat. Nemcsak az ezt követő hat lőtt gól miatt, hanem a védekezésbeli visszazárásokban, a blokkokban, a lábtempókban, amikkel odaértünk, a bekkelésekben. Nagyon kellett az akarat és a szív, ez az, ami most segített nekünk, vízilabdázni meg remélem, a következő mérkőzéstől újra elkezdünk – fogalmazott.

Dr. Sike József azzal kezdte értékelését, az egri női vízilabda előrelépett, fél év alatt eljutottak oda, hogy a Dunaújvárossal ilyen éles, rangadószerű meccset tudnak játszani. Azaz nem arról szól a történet, mekkora zakót kapnak.

– Nagyon nehéz volt a helyzetünk, mert négy játékosom harminckét percet töltött a vízben. Ez a csapat nincs még arra felkészülve, hogy tíz-tizenketten forogjanak, így szép és hősies volt a helytállásunk. Gratulálok a Dunaújvárosnak, bízom benne, hogy döntőt fognak játszani a magyar bajnokságban, mert megérdemlik.

További eredmények: Szeged–UVSE 6–16, III. Ker. TVE–FTC 4–16, Szentes–BVSC 11–16, Tatabánya–Győr 7–8.

Az OB I alapszakaszának állása