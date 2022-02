A DVTK Jegesmedvék elleni hazai találkozóval ért véget Acélbikáink jégkorongozói számára az Erste Liga idei szezonja ma délután öt órától, írja az acelbikak.net.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Bár sok örömre nem volt okunk idén, a találkozó előtt volt kinek tapsolni, ugyanis az együttes vezetése, valamint Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester együtt köszöntötte az 500. Erste Liga mérkőzésén már túljutó Szappanos Dávidot, a közelmúltban floorball diákolimpiai finálét nyerő ifjú Acélbikákat, valamint a dunaújvárosi zsűriben harminc éven át időmérőként dolgozó Kalmár Tibort is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A szezon utolsó meccsére is rendkívül tartalékosan álltak fel a mieink, s mivel a Fradi ellen is betegen védő Kovács Dávid is kiesett a keretből, így a dunaújvárosi kapu elé a mindössze tizenhét éves Jason Ferreira állt, aki élete első Erste Liga találkozóján kapott lehetőséget. Alaposan átalakított kerettel érkeztek azonban Dunaújvárosba a Jegesmedvék is, ugyanis Tokaji Viktor az első két sorát otthon hagyta, így a vendégek is több fiatalnak adtak lehetőséget a bizonyításra.

A meccs első harmada ezzel együtt kiegyenlített játékot hozott, a hazai kapuban Ferreira, míg a vendégeknél Praták mutatott be több védést is az első harmad derekáig, ám a 13. percben Farkas Márton takarásból elengedett lövése már kifogott az újonc dunaújvárosi hálóőrön, így 0-1-es állással vághattak neki a második etapnak a felek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Mely valóságos rémálommá vált a mieink számára, ugyanis a miskolciak játszi könnyedséggel alakították ki helyzeteiket, s mivel ezek befejezésénél már lényegesen pontosabbak is voltak, mint korábban, így a 29. percben már 4-0-s fórnak örülhettek. A folytatás sem alakult sajnos szebben, mert Acélbikáink továbbra is rengeteg hibával játszottak, s ezt könyörtelenül kihasználták a Jegesmedvék, s két perc alatt szerzett újabb három góljuknak köszönhetően már 7-0-s előnyből várták a záró húsz percet.

Az utolsó harmad sok izgalmat sajnos már nem tartogatott, s ugyan Lőczi révén bő három perc elteltével összejött a szépítés, erre is hamar válaszoltak a vendégek (1-8). A mérkőzésből hátralévő időben előbb a mieink, majd a DVTK játszhatott emberfórban, s bár ezekből nem született újabb találat, a hajrában öt másodperc alatt kétszer is bevették a hazai kaput a Jegesmedvék, akik végül 10-1-es győzelemmel vitték el a három pontot Dunaújvárosból.

Azari Zsolt: – Mindent elmond a mérkőzésről, hogy az Erste Ligában újonc, mindössze tizenhét éves kapusunk, Jason Ferreira volt ma a csapat legjobbja, s ez egyben elég komoly kritika a többiekre nézve. Az egyetlen jó hír, hogy vége a szezonnak, nagyon sok reformra lesz szükségünk, s fel kell kötni a gatyánkat, ha szeretnénk ebben a bajnokságban továbbra is részt venni, mert az utolsó mérkőzéseink arcpirítóra sikeredtek, függetlenül attól, hogy milyen nehézségekkel, mennyi betegséggel és sérüléssel szenvedtünk ezeken a meccseken.

Tokaji Viktor: – Nagyon komoly munkát végez az utánpótlásunk az elmúlt években, így a felnőtt és az U21-es csapat közel kerül egymáshoz, ennek köszönhető az, hogy nagyon sok fiatallal tudunk számolni, s ők egy-egy ilyen mérkőzésen bizony meg is tudják mutatni magukat. A mai meccsen nemcsak a Dunaújváros, mi is követtünk el azért elég sok hibát, ezekből tanulnunk kell, s mivel ezeket a hibákat magasabb szinten már egyre jobban kihasználják, arra kell törekednünk, hogy tökéleteshez közeli játékot tudjunk nyújtani.

DAB – DVTK Jegesmedvék 1-10 (0-1, 0-6, 1-3)

DAB: Ferreira – Marosi, Bubnov, Pinczés O., Németh P., Somogyi – Németh Á., Tkachenko, Tamás, Stuchlik (1), Szappanos (1) – Jadlószki, Lescovs, Kabatayev, Gebei, Lőczi 1 – Szűcs. Vezetőedző: Azari Zsolt.

DVTK: Praták (Hegedűs) – Hadobás (1), Vojtkó, Hajnik 1 (1), Lövei 1 (1), Szabad 1 (2) – Farkas O. (1), Illés 1, Farkas M. 3, Mattyasovszky (2), Pecsét 1 (1) – Fazekas (1), Molnár, Barkó 1 (1), György 1 (1), Trozsák (2) – Szilágyi (1), Gere, Ujj. Vezetőedző: Tokaji Viktor.