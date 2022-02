A bajnokság kimenetele szempontjából már sok minden eldőlt. Az újvárosiak sajnos nem a felsőházba kerültek. A dolguk ezzel még nehezebbé vált, hiszen döbbenetes módon az elmúlt szezonban még az első osztályban szereplő csapatnak most az NB II-es bent maradásért kell megküzdenie. A fájdalmas ébredés remélhetőleg a valóságos képességeiket hozza majd a felszínre. Komoly ellenfél lesz a hétfői is. Egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, mint a hazaiak, tíz pontos fórban vannak hozzájuk képest. Csányi Dávidéknak az újjászületésre van szükségük és, ha akarják képesek is rá!