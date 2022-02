Minden ellenfelet komolyan kell venni, de a mait különösen. A fokozott figyelmet nem föltétlenül a pályán eddig bemutatott teljesítményük, hanem a mérkőzésen megszerezhető pontok száma teszi szükségessé. Természetesen ezt a bölcseletet mindkét csapat a magáénak tekintheti.

Németh Tamásék egy hétfői győzelemmel egy pontra zárkózhatnának riválisuk mögé Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A Magyar Futsal Akadémia is megbízhatóan reprezentálja a másodosztályban vitézkedők különleges képességeit. A gárda mindössze két győzelemmel tud többet felmutatni, mint a dunaújvárosi, de ez mégis elegendőnek látszik arra, kényelmes pozícióban szövögessék a felsőházi rájátszásra a terveiket. Első ránézésre biztos. Aztán, ha azt is figyelembe vesszük, riválisaik három pont távolságon belül vannak hozzájuk képest, akkor már nem is olyan kényelmes az a pozíció. Számukra még akkor is nagyon fontos a hétfői győzelem, ha figyelembe vesszük, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mert azt hozva, akár a dobogóért is harcba kerülhetnek. A mögöttünk lévő mérkőzésekből ebben az osztályban nem sok minden olvasható ki, de azt azért mondjuk el, hogy a múlt heti győzelmük után, akár magabiztosak is lehetnek.

A Dunaújváros Futsal egy jó alapképzettségű csapat, amelynek az eredményességét az NB II-ben egyedül a saját pillanatnyi hangulatuk szabályozza. Ebből a mezőnyből bárkit, bármikor meg tudnának állítani, a legtöbbjüket le is győzni. A dolog leginkább attól függ, hogy beállnak-e az edzőjük, Facskó József által kitűzött irányba, vagy előbb megteszik a maguk kísérleteit. Ez utóbbi ugyan kevés sikert hozott eddig számukra, de az önálló szárnypróbálgatásaik úgy látszik, sok örömöt adnak nekik. Ők aztán igazi totógyilkos csapat lehetnének. Ember nincs, akik fixre merne fogadni a mai meccs végeredményére.

Hogy befolyásolja-e majd a mai teljesítményüket az elmúlt heti nagykanizsai találkozót követő rosszkedvű esemény? Aligha. Amit viszont a felkészültségük és a tehetségük alapján kimondhatunk, tisztelve ugyan a Magyar Futsal Akadémia legénységét, de különösebb nehézségek nélkül itthon tudnák tartani a pontokat. Amennyiben már az első perctől annak szellemében is teszik a dolgukat.

A bajnokság állása