A találkozó előtt a klub az uszodában rendezett csütörtökön sajtótájékoztatót, amelyet Mihók Attila vezetőedző azzal kezdett, azt várja elsőként, hogy kompletten és egészségesen tudjanak kiállni e nagyszerű csapat ellen. Megjegyezte, az athéni találkozón mutatott produkcióval elégedettek voltak az eredménytől függetlenül, még ha az lehetett volna szorosabb, de akár nagyobb különbségű is.

– A Pireusszal játszottuk tavaly az Euroliga-döntőt, csak egy góllal kaptunk ki, de többször mondtam, akkor mérsékeltebben foglalkoztattak légiósokat a járvány miatt, így kevésbé nőttek fölénk. Az Olym­piakosz egyértelműen a kontinens topcsapata, a spanyol Sabadellhez hasonlíthatom, tehát nem azonos a két klub célja és a befektetése ezek eléréséhez. Ettől függetlenül az első találkozóra alapozva óriási motivációt érzek magamban és a lányokban is ahhoz, itthon egy olyan riválist, amely a végső győzelemre is esélyes, megszorongassunk, esetleg nagyon jó teljesítménnyel akár legyőzzünk. Ez hatalmas élmény lehetne nemcsak a csapatnak, hanem az egész egyesületnek, beleértve az utánpótlást és a szurkolókat is. Főleg, hogy a görögökkel soha nem játszottunk Dunaújvárosban, ezért örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű klubot üdvözölhetünk. Ám reméljük, ismételten ízelítőt kapnak a dunaújvárosi keménységből – mondta.

Lapunk kérdésére, hogy vannak-e kérdőjelek a csapat összeállítását illetően, azt válaszolta, azok nincsenek. Ha csak az nem, hogy Szilágyi Dorottya és Szellák Csenge közel két hete nem játszott, Mucsy Mandula pedig a kinti meccsről hiányzott. Tehát százszázalékosak biztosak nem lesznek, mert nem tudtak úgy készülni az elmúlt időszakban, ahogyan kellett volna. Viszont legalább már komplettek és mindenkire számíthat az edzéseken.

– A hétvégén felhozó gyakorlásokat csináltunk azoknak, akik többet kihagytak. Olyan információkat kaptunk a mérésekkel kapcsolatban, hogy rendben vannak. Athénban is lejátszottuk a találkozót, és azt gondoltam akkor és most is, hogy emelt fővel mászhattunk ki a medencéből. Itthon plusz erőt kell adjon az, hogy az Euroliga-győztessel küzdhetünk, ami hatalmas ünnep ennek az egyesületnek. Rengeteg gyerekre, a szüleikkel együtt számítunk, s ha már csak másért nem, nekik is meg szeretnénk mutatni, még mindig ott tart a Dunaújváros, hogy a leges legjobbak ellen is felveszi a versenyt, főleg a Fabó Éva uszodában. Ez óriási lehetőség arra, hogy mindenkiben fokozzuk az elkövetkező időszakban és években a motivációt és a szándékot, hogy ebbe a csapatba tartozzon. Ezen felül nagy lehetőség arra, hogy helyre rakjuk a saját önbecsülésünket, és a magunkról kialakított kép olyan legyen aktuálisan, ami a bajnokság hátralévő meccseiben segíthet – nyilatkozta.

Garda Krisztina csapatkapitány szintén jó mérkőzést vár, amelyen reméli, mindenki rendelkezésre tud állni. Ugyanis az athéni meccshez hasonlóan, a mérkőzés előtt, majd annak napján újra koronavírus-tesztelésen kell átesnie mindkét csapat játékosainak.

– Azt gondolom, az athéni eredmény még szorosabb is lehetett volna, ha higgadtabbak vagyunk, miután egy gólra felzárkóztunk a mérkőzés során. Akkor viszont a csapatot és engem is elvitt a hév, hogy a jó periódust kihasználva hátha még fordítani is tudunk. Sajnos emiatt kaptunk több elkerülhető gólt, ebben mindenképpen változtatni kell, ami meg jól működött, azt meg kell tartani. A mutatott játékra összességében nem lehetett panasz. Nagyon remélem, telt ház, fantasztikus hangulat lesz az uszodában szombaton, és egy kiváló találkozót játszhatunk a Pireusszal – közölte a 14–9-es első meccsen négy gólt jegyző játékos.

Mahieu Geraldine kedden győztes mérkőzésen mutatkozhatott be a magyar válogatottban – aminek „ára” sütemény volt a többiek számára – a hollandok elleni világliga-selejtezőn. Megjegyezte, nagy élmény volt számára ez, az ottani parádés szurkolásról nem is beszélve. Reméli, szombaton is hasonlóban lesz részük.

– Nagyon motiváltak vagyunk, már nagyon várjuk a mérkőzést és a közönséget is, hogy támogassanak minket – tette hozzá.

Mahieu Geraldine, Garda Krisztina és Mihók Attila a sajtótájékoztatón Forrás: Zsedrovits Eniko

A Padova nem utazna Oroszországba

A negyeddöntős párharcok győztesei az Euroliga négyes döntőjébe jutnak, a vesztesek pedig a LEN Kupáért folytathatják szereplésüket, szintén a négyes döntőben. A sorozatban érdekelt másik magyar együttes, az UVSE 8–7-re kapott ki az orosz Kinyef Kirishi vendégeként az első felvonáson. A visszavágó szombaton 18 órától lesz Budapestben. A további párosítások: Dynamo Uralochka – Padova (az első meccsen 11–8), Astralpool Sabadell – Ethnikos Pireusz (13–8).

Miután csütörtökön Oroszország megtámadta Ukrajnát, a LEN (Európai Úszó Szövetség) berkeiből származó, még nem hivatalos információnk szerint a háborús konfliktus miatt a Padova nem vállalja Cseljabinszkban a találkozót, azt vagy semleges helyszínen játsszák, vagy elhalasztják. A Kirishi esetében pedig az a kérdés, el tudnak-e utazni Magyarországra.