Nagy lehetőség előtt állt mindkét fél, és fontos volt számukra a pont, a pontok megszerzése. Az is lehet, tudat alatt egyik szemükkel a bajnoki táblázatot figyelték, hiszen sok múlt ezen az összecsapáson. A vendégek annak dacára, hogy a többiekkel szemben egy-két meccsel kevesebbet játszottak, mégis az 5. helyről kezdték a mérkőzést. A hazaiak a rájátszás felsőháza felé vehették az irányt, a sűrű mezőnyben a megszerezhető három pont nagyot lendíthetett volna a biztonságos zónába való kerülésükkel.

Dunaújváros Futsal–MFA 1–6 (0–2)

DF: Bán – Kovács, Csányi, Lajos, Németh. Csere: Cseresnyés (kapus), Béni, Szili, Bartha, Szabó, Dobrovitz, Facskó, Váradi.

Az első perceket biztatóan kezdték az újvárosiak, de a szépen felépített támadások befejezésébe hibák csúsztak. A saját kapujuk előtt azonban magabiztosabbakká váltak, mint az akadémisták. Aztán a vendégek feltörték a hazaiak kapuját, hogy utána Dávid Tamás duplájával zárják a félidőt.

A szünet után a gyorsabb, céltudatosabb futsalt játszó vendégek további négyet lőttek, amire a hajrában már végig öt a négy ellen küzdő hazaiak egyedül Cseresnyés, az egyik kapus mezőnyből lőtt góljával tudtak válaszolni.

Facskó József, a Dunaújváros Futsal edzője a mérkőzést higgadtan követte végig, az utasításait is abban a hangulatban adta elő. A végére azonban nem csak ezzel kapcsolatban tett egy keserű nyilatkozatot.

– Erről a mérkőzésről nem sokat tudok mondani. Az egyik csapat jó futsalt játszott és nyert, a másik is hasonlóan teljesített, de minden helyzetét kihagyta, ezért kikapott. Amit a mieinkről mondhatnék, azt megtartom magamnak, mert nagyon sok ember megsértődne miatta. Nagyon, nagyon egyedül vagyunk! Ez borzasztó állapot. Minden csapat kap valamilyen támogatást, és ezt nem anyagi, hanem például erkölcsi vagy mentális értelemben mondom, de mi nem. Amikor kikapunk, magunk vagyunk, ha nyerünk, akkor egy kicsit többen akarnak velünk lenni. Nagyon belefáradtam ebbe, és most nem a csapattal kapcsolatos problémákat értem. Ők teszik a dolgukat a lehetőségeik és a tudásuk szerint a hétközi munkájuk után, de ők is velem együtt ugyanabban a cipőben járnak. Nem tudom, hogy mi lesz a jövő héten.

Tóth Szabolcs, az MFA edzője: – Egy jól eltalált góllal megszereztük a vezetést, amitől a csapatunk megnyugodott, és azzal tudtunk föléjük kerekedni.

További eredmények: Tihany–BAK 5–1, Haladás II–PTE PEAC 7–2, UTE–Sárvár 6–5, Szigetszentmiklós–REAC Sportiskola 1–6, ELTE-BEAC–Nagykanizsa 7–4.