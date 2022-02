Dunaújváros - A rendszeres kerettag, Farkas Johanna mellett a DKKA fiatal beállója, Matucza Gabriella is első alkalommal meghívót kapott a junior kézilabda-válogatott legutóbbi összetartására, amit Siófokon rendeztek meg.

– Szerencsére már több lányt is ismertem, akadt, akivel régebben játszottam együtt, és van, akivel most. Nagyon jól éreztem magam, komfortzónán kívüli élmény volt. Remélem, a továbbiakban is számítani fognak rám az edzők és a játékosok is – nyilatkozta a klub honlapjának a 2002-es születésű játékos. Matucza a szezonban az NB I-ben tizenhárom meccsen léphetett pályára, ezeken hét gólt lőtt. Emellett az NB I-es ifi- és az NB II-es felnőttbajnokságban is egyaránt kilenc meccsen kapott szerepet.