Lássuk először a hölgyeket. Győri Tamás csapata jelenleg az első helyen áll a tabellán, és szombaton a közvetlen rivális Hatvan gárdáját fogadja. Az eddigi találkozók alapján ez a két legerősebb csapat a ligába, így a szurkolók számára is érdekes lehet, mire is mennek egymással. A táblázatot jelenleg az újvárosiak vezetik két ponttal a hatvaniak előtt.

Az egyesület mindkét csapata esélyes lehet majd a bajnoki végjátékban

A férfiaknál is rendeződtek a sorok az utóbbi hetekben. Az élcsapatok is meglepő vereségekbe futottak bele – mint arról beszámoltunk, az újvárosi Worm is vereséggel zárt a PHC otthonában.

Ettől függetlenül, a számos korábbi klasszist felvonultató újvárosi alakulat remekül szerepel az idei kiírásban. Mérlegük 13 forduló után 9 győzelem, egy hosszabbításos siker és három vereség. Ezzel a címvédő mögött, egy találkozóval kevesebbet mérkőzve a második helyen állnak a pontvadászatban.

A folytatásban már nem kell utazniuk az újvárosiaknak, hiszen az utolsó hazai találkozóikat rendre az újvárosi csarnokban játsszák majd. Sorrendbe: előbb a KMH-t (febr. 20.), majd a Szegedet (febr. 27.) és március 6-án a mumus PHC érkezik majd.