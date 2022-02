Gyerekként Kockának becézték, később Kócosnak. A fővárosban született, de mindössze egyévesen már dunaújvárosinak mondhatta magát. A szülei elváltak, édesanyja második házasságát egy acélvárosi úriemberrel kötötte, Kóczián Ferenc Újvárosban töltötte gyermekéveit, a Kohász SE-ben kezdett futballozni, hétévesen lett igazolt játékos.

Kóczián Ferenc Dunaújvárosban él, a civil életben is végigjárta a szamárlétrát, egy építőipari cég villamos ágazatának vezetője Fotó: Horog László

– Fejes László, azaz Laci bácsi volt az első edzőm, csatárként kezdtem, illetve baloldali szélső középpályás, minden korosztályban kezdő voltam, döntően vonalszélsőként számítottak rám. Meghívtak az utánpótlás-válogatottba, csapattársammal, Thomas Sowunmival számítottak volna rám, azonban a klubtól nem engedtek el, a nagy szám miatt. Az akkori edzőm, Radák Kálmán bácsi mondta, ha visszafogottabb leszek, mehetek. Azonban többször nem érkezett kikérő a nevemre. Az NB II-es csapat szakvezetője Tajti József volt, a sok sérült és beteg miatt 1995 telén a felnőttegyüttes alig tudott kiállni egy osztrák, alacsonyabb osztályú együttes elleni edzőmeccsre. Az U16-os gárda tagja voltam, szóltak az akkori edzőmnek, Sipos Ferencnek, hogy a baloldalon bevethető játékosra van szükségük, én a 16 éven aluliak csapatkapitánya voltam, ráadásul ballábas, szóltak, szombaton délelőtt jelenjek meg a felnőttek öltözőjében. A junioroknál nem találtak megfelelő játékost, így kerültem a nagyok közé, ifistaként. Be is álltam a második félidőben, a radari salakon, a kettes pályán. Nagy hó volt, de focizni lehetett, 7–2-re nyertünk, két gólt lőttem. A következő hétfőtől már a felnőttek edzéseit is látogatnom kellett, közben edzettem az ifikkel is. A tavasszal nem ültem kispadon sem, az ifiben léptem pályára a bajnokikon – elevenítette fel a kezdeteket.

Aztán 1996 nyarán érkezett az első csapathoz Gálhidi György, aki a baloldali védőt a felnőttegyüttesnél tartotta, eleinte a kispadra ültette, majd BKV Előre elleni bajnokin, a tízedik fordulóban, októberben pályára küldte a 18 éves játékost a 2–1-es hazai győzelemmel végződő összecsapáson. A folytatásban egyre több játéklehetőséget kapott, Horváth Csaba és Szabó Tibor mögött a baloldalon.

– A változást Varga Zoltán érkezése hozta meg, szakmai igazgatóként érkezett, aki az 1997/98-as idényben egyre több bizalmat adott, ahogy közeledtünk a szezon végéhez, többnyire kezdőként számolt velem. Feljutottunk az élvonalba, Gálhidi György maradt a vezetőedző, néha beszállt edzeni is, néha olyan érzésem volt, hogy esélyes a csapatba kerülésre, úgy ment a szélen. 1998 nyarán, az MTK-val játszottunk a Hungária körúton, Egervári Sándor volt a hazaiak edzője, 3–0-ra kikaptunk, csereként léptem pályára. Gálhidi nem sokkal később távozott, Ebedli Ferenc lett Varga segítője, majd az utolsó néhány fordulóban már Ebedli dirigálta a csapatot az élvonalban, nagyon jól szerepeltünk, feljöttünk az ötödik helyre. A tavaszi félszezonban többször voltam kezdő, sőt, Ebedlinél előfordult, hogy csatárként kaptam lehetőséget, Tököli Attila pedig a kispadon várt bevetésre. Amúgy baloldali középpályásként számoltak velem, a védelemben nem. Érkezett Egervári Sándor, akinél az elején nem kaptam lehetőséget, kettős igazolással Érden is pályára léptem az NB I/B-ben. A Dunaferrben a frissen, Nyíregyházáról igazolt Kiss György szerepelt balhátvédként, előtte Rósa Henrik a középpályán. Pár forduló után helyet kaptam a csapatban, hol csereként, hol kezdőként számoltak velem, bajnoki címet nyertünk.

A szezonban balhátvédként egyszer volt eredményes, augusztus végén, a Haladás csapata elleni, 4–0-ra megnyert bajnokin.

– Az első gólt szereztem, pokoli meleg volt, jól emlékszem a találatra, közvetett szabadrúgást végeztünk el, Molnár Zoli legurította, én a sorfal mellett lőttem a rövid sarokba. Életem legemlékezetesebb idénye volt, a bajnoki aranyéremmel. Egervári Sándor számított rám, a védelemben vagy a középpályán, mindenütt feltaláltam magam. Kezdő voltam a Hungária körúton is, négy fordulóval a vége előtt a fővárosban szereztük meg az aranyérmet, négy fordulóval a szezon vége előtt, 4–1-es győzelemmel. Jött a nemzetközi sorozat, a Bajnokok Ligája selejtezője, Splitben nem játszottam a 2–0-ra megnyert meccsen, a kispadon ültem a Poljud Stadionban, a győri visszavágón a második félidőben álltam be, 2–2-re végeztünk, továbbléptünk a második körbe, ahol a Rosenborg Trondheim várt ránk.

Győrben kispados voltam, Kiss Gyuri volt a balhátvéd, 2–2 lett a vége, a visszavágón kezdtem Norvégiában, 2–1-re kikaptunk. Komoly esélyünk volt a továbbjutásra, a végén szorongattunk, de nem tudtunk betalálni. A 77. percben állt be helyettem Nagy Tamás, támadnunk kellett. A BL-ből kiestünk, az UEFA-kupában folytattuk, a Feyenoord ellen itthon nem játszottam, 1–0-ra vesztettünk, a hollandiai derbin csereként léptem pályára Kiss Gyuri helyett, a vége előtt negyedórával, 3–1-es vereség lett a vége, ezen a találkozón nem volt esélyünk. Néha megnézem az összefoglalót, a későbbi világsztár, a lengyel Jerzy Dudek védett, a csatársorban lépett pályára az elefántcsontparti Salomon Kalou.

A következő idény ezüstérmet hozott, nagy csatát vívtak a Ferencvárossal, az utolsó fordulóban dőlt el az arany­érem sorsa. A Dunaferr a szombati játéknapon 2–1-re győzött Fehérváron, az FTC másnap szerepelt Debrecenben és 2–0-ra nyert, ezzel a zöld-fehérek léptek a dobogó tetejére. Ma már elképzelhetetlen, de akkor előfordult, hogy nem azonos időben rendezték a záró forduló összecsapásait. A nemzetközi kupában az Olympiakos Nicosia volt az ellenfél, a ciprusi meccs 2–2-es döntetlennel zárult, a győri visszavágón hatalmas meglepetésre, 4–2-re győztek a vendégek a dunaújvárosiak dicstelenül búcsúztak.

– Mindkét meccsen a kispadon ültem, a következő bajnoki idénynek úgy vágtunk neki, visszaszerezzük a zöldektől az aranyat, de erre esélyünk sem volt, végül a 4. helyen zártunk, a szezon második felében, kölcsönben Marcaliban játszottam, az NB II-ben, a Kispest fiókcsapatában, ahol csapattársam volt a fiatal Torghelle Sándor és Búzás Attila. Újvárosban folyamatosan anyagi gondokkal küzdöttünk, egyre nagyobbak lettek felettünk a viharfelhők. A szakmai stáb, Egervári Sándor és Kenyeres Imre távozott az MTK-hoz, velük tartott Zavadszky és Molnár Zoltán, Tököli Attila a Fradihoz igazolt, Jäkl Antal Győrbe. A 2002/2003-as szezont elkezdtük Tornyi Barnabás irányításával, végig pályán voltam, az eredmények és a fizetések elmaradtak. Februárban hívott a korábbi szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan, aki előzőleg szerződött Fehérvárra. Szombaton mentem tárgyalni a megyeszékhelyre, gyorsan meg is egyeztünk, másnap repültem a csapat után a törökországi edzőtáborba.

Másfél évet töltöttem a Vidiben, Bicskeinél végig kezdő voltam, a trénert egy szintén korábbi kapitány, Csank János váltotta, nála is szóhoz jutottam, de kevesebbszer. Új játékosok érkeztek, akik több bizalmat kaptak. Anyagi gondok jöttek, januártól nyárig, a szezon végéig nem volt fizetés, végül rendeztek mindent, egyben megkaptuk a járandóságunkat, 2004 nyarán Pécsre igazoltam. Nagy Tamás vezetőedző invitált, egy évet töltöttem ott, végig kezdő voltam, küzdöttünk a bennmaradásért, végül simán megőriztük tagságunkat az élvonalban. Együtt játszottam Erős Gáborral, a Kisvárda jelenlegi edzőjével. Edzőváltás történt, Gálhidi György lett a DVTK edzője, hívott a borsodiakhoz. Pénteken elutaztam, szombaton délelőtt egymás közötti játéknál beleléptem egy lövésbe, elvitte a lábam, részleges térdszalag-szakadást szenvedtem, aláírt szerződés nélkül.

Hosszú kihagyás következett, majdnem egy év, dunaújvárosi csapattársa, valamint szobatársa, Lengyel Ferenc az NB I-be feljutó csapathoz invitálta Paksra, aláírt az atomvárosi együtteshez.

– A klubot most is vezető Haraszti Zsolt ügyvezető személyében egy igazi úriembert ismertem meg, olyan klubhoz kerültem, ahol mindent betartottak abból, amit ígértek. Addigra azonban már kezdtem elveszíteni a hitem a futballban, a korábbi klubjaimtól úgy távoztam, hogy komoly pénzeket nem kaptam meg. Az élvonalbeli karrierem befejeződött, Pálhalmára igazoltam 2008-ban, a megyei első osztályba. Minden évben léptünk egyet felfelé, az NB II-ig meneteltünk, régi társaimmal szerepeltem, Salamon Miklóssal, Balaskó Ivánnal. A pénz ott is elfogyott, de ez már nem okozott nagy gondot, közben már dolgoztam az eredeti szakmámban, villanyszerelőként helyezkedtem el. Szabadidős tevékenység gyanánt Tordason, Baracson, Dunaföldváron játszottam védőként a megyei első osztályban, a jelenben is focizom az újvárosi kispályás bajnokságban, a seniorok között az első osztályban, a Gyalog-Galopp együttesében, a felnőttek mezőnyében pedig az ISD Power csapatában.

Tornász kislánya a szeme fénye - A civil életben is végigjárta a szamárlétrát, egy újvárosi, építőipari cég villamos ágazatának vezetője, hat esztendeje. Együtt dolgozik a korábbi válogatott hokissal, Bali Zsolttal, aki munkaügyi vezetőként tevékenykedik a vállalkozásnál. Kóczián Dunaújvárosban él, ám az utóbbi években minden napot Budapesten, a Testnevelési Egyetemen tölt, ugyanis munkáltatója az oktatási intézmény felújítása során a villamos kivitelezésért felelős. – Az életem normális mederben zajlik. A lányom, Kóczián Rebeka rövidesen tölti be nyolcadik életévét. A DKSE tornász szakosztályában sportol. Ő a szemem fénye, az életem legfontosabb eleme. Ügyes, szereti a tornát, az elkövetkező években kiderül, marad-e a sportágnál, vagy mást választ. A lényeg, megtalálja a maga útját, boldog legyen – mondta magánéletéről.