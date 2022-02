A kvalifikáció, majd az alapszakasz után javában folyik a junior jégkorongbajnokság középszakasza. A csapatok két csoportban küzdenek, felső- és alsóházban. A kiírás lényege, hogy a felsőház együttesei – a végső sorrend alapján – választanak ellenfelet a rájátszásra.

A felsőházban jelenleg a sorrend: Debreceni HK, DVTK Jegesmedvék, Ifjabb Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia, Vasas SC.

A Dunaújvárosi Acélbikák az alsóházban a Győri Nemak ETO-val, a Budapesti Jégkorong Akadémiával (a MAC és a KMH csapataira épül) és az Újpesti Jégkorong Akadémiával szerepel.

A DAB-nak eddig nem sok siker jutott, és ez a jövőt illetően nem túl biztató, hiszen a juniorok közvetlen utánpótlásai az Erste ligás felnőttcsapatnak. Ami még egy kicsit elgondolkodtatóvá teszi a helyzetet, hogy több olyan játékos is szerepel az Acélbikáknál, akik már többször is lehetőséget kaptak az Erste Ligában.

A lényeg, négy meccsen egy pontot sem szereztek a dunaújvárosiak. A DAB a Budapesti Jégkorong Akadémiától 12–1-re, a győriektől itthon 3–1-re, idegenben pedig 8–3-ra kaptak ki. Legutóbb hazai pályán ugyan megszorongatták a budapesti akadémiát, de végül 5–4-es vendéggyőzelem született.

Továbbra is nagy probléma az, hogy sokszor még három sorral sem tud kiállni a DAB egy-egy mérkőzésre, miközben ezt a sportágat napjainkban már mindenhol négy sorral játsszák. A legutóbbi mérkőzésen a BJA ellen is mindössze két sor próbálta felvenni a küzdelmet az ellenféllel. (Ha idevesszük, hogy ifjúsági csapatot nem is tudott nevezni a dunaújvárosi klub, nem nézhetnek túl biztatóan a jövőbe a dunaújvárosi jégkorongot kedvelők.)

DAB–Budapest J. Akadémia 4–5 (2–2, 1–3, 1–0)

DAB: Ferreira – Bubnov, Szénési, Kabatayev, Popov, Somogyi – Gebei B., Jadlószki, Domokos, Palla, Zsiga, Balogh. Vezetőedző: Peter Lichanec.

Az alsóház állása: 1. Győri Namek ETO HC 5 mérkőzés/14 pont, 2. Budapesti Jégkorong Akadémia 5/9, 3. Újpesti Jégkorong Akadémia 4/4, 4. Dunaújvárosi Acélbikák 4/0.

A DAB jövő szerdán Újpesten vendégeskedik.