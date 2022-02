Dunaújváros – A korábbi években ötödik-hatodik helyen találhattuk egyesületünket. 2021-ben így a javítását tűztük ki célul. Az eredményeinket összefoglalva örömmel nyugtázhatjuk, hogy sikeresen teljesítettük a terveinket, hiszen a csapatversenyek során stabilan elfoglalhattuk a harmadik-negyedik helyet – kezdte a beszélgetést Gurisatti Róbert.

Kiemelte, a tavaszi bajnokságban szerencsére rengeteg bajnoki címet hozhattak haza. Az év végi országos bajnokságon pedig tizennyolc bajnoki címet szereztek. Összesen negyvenöt éremmel gazdagították gyűjteményüket, és negyedikek lettek a klubok közötti versenyben.

A legkiválóbb teljesítményt nyújtók külön elismerést vehettek át. A képen (balról) Aszlajov Alex, Aszlajov Attila, Gurisatti Róbert edző, Rendes Linda Stella és Kövesdi Csenge a jutalmazottak közül

– Ami a legsikeresebb eredményünket illeti, nagyon büszkék vagyunk Rendes Linda tájékozódó búvárúszó ifjúsági válogatottságára, aki monk versenyszámban Európa-bajnoki címet szerzett Szász Tamással. Külön öröm, hogy a világranglistát már fiatalabb korosztályban is összeállítják, így a 2007-ben és előtte születettek is felkerülhetnek rá. Ezen Kövesdi Csenge kétszáz gyorson negyedik lett úgy, hogy a másodiktól hét tizeddel van csak lemaradva! Továbbá száz gyorson nyolcadik, négyszáz gyorson pedig hatodik. Tehát ez egy igencsak figyelemre méltó eredmény, mert eddig mi még nem voltunk fenn a világranglistán – tette hozzá.

2022-ben is sikeres versenyekre készül a Búvársuli csapata hazai és nemzetközi versenyeken Fotók: Horváth László

Arra a kérdésre, mik az idei tervek, célok így válaszolt.

– Szeretnénk még biztosabbá tenni ezeket az eredményeket. Ami nehezíti a célokat, hogy sokaknál az idén lesz korosztály- és uszonyváltás. Például a serdülő fiúk felmennek ifibe. Nekik valószínűleg megterhelőbb lesz az idény, mert meg kell tanulni a másfajta uszonnyal úszni. Lesznek olyanok is, akik elsőéves ifjúsági korosztályból most másodévesekként ugranak majd vízbe. Itt jó eséllyel eredményesebb évet várhatunk, mert idősebbek, tapasztaltabbak lesznek a korosztályban. Szintén változást jelent gyerekkorosztályból átmenni serdülőbe. Itt meg kell tanulni delfinuszonnyal versenyezni, ami megint egy pluszfeladat. Tehát mozgalmas és kihívásokkal teli évnek nézünk elébe. Ráadásul idén Magyarországon rendezzük a tájékozódási Eb-t, ahol Linda jó szereplésében ezúttal is bízunk. Reménykedünk Tamás Dávid ifjúsági válogatottságában is a tavalyi tájolós eredménye alapján. Külön érték, hogy itt a legjobb három magyar indulhat a rendező országból. Amennyiben ebből kettő lenne búvársulis, az mindenképpen nagyszerű lenne. Aszlajov Attila és Alex előtt is nagy jövő állhat. Attila serdülőben hat magyar bajnoki címet szerzett. Alex is hattal büszkélkedhet. Ifjú Gurisatti Róbert pedig 7. a 2008-as fiúk négyszáz gyors világranglista mezőnyében. Aszlajov Attila most korosztályt vált és drukkolunk, hogy ott is jól ússzon. Az eredményei alapján ő is ott lehet az ifjúsági csapat élén. Az elhangzottakat hűen támasztják alá a tavalyi harmadik negyedév eredményei.

Novemberen Dunaújvárosban, az I. regionális válogatott bajnokságon az ország keleti, nyugati és déli régiós csapatai, illetve azok legjobbjai versenyeztek egymással uszonyos- és búvárúszó számokban. A Búvársuli SE 12 versenyzője indult a nyugati régió színeiben, és hat arany-, öt ezüst-, valamint hét bronzérmet szerzett.

Ezt követően Kecskeméten a VII. uszonyosúszó ifjúsági világtalálkozón szerepeltek tízen. A versenyen 9 ország 25 klubja vett részt 233 indulóval. A dunaújvárosi egyesület tagjai megúszták legjobb idejüket és két arany-, két bronz­éremmel, illetve rengeteg tapasztalattal tértek haza a nemzetközi versenyről.

A felkészülés tovább folytatódott a 2021-es év legnagyobb hazai megmérettetésére, az országos bajnokságra, amit december elején rendeztek Kecskeméten. A háromnapos versenyen a cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriában 23 versenyző indult. Búvárúszás, uszonyos gyorsúszás, uszonyos felszíni úszás és váltó számokban összesen negyvenöt dobogós helyet – 18 országos bajnoki arany-, 13 ezüst- és 14 bronz­érmet – gyűjtöttek.

Eredmények, cápakorcsoport: Becker Barnabás 1 ezüst-, 1 bronz-, Fodor-Nagy Edvin 2 ezüst-, Borbé Csenge 3 bronz-, Kéri Dániel Dusán pontszerző helyen végzett.

GYEREKKORCSOPORT: Aszlajov Alexander 6 aranyérmet szerzett, ezzel ő lett a legjobb.

Serdülő korcsoport: Gurisatti Róbert 1 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérem, Aszlajov Attila 6 aranyérem és az országos legjobb serdülő fiú versenyzője díj. Németh Nóra 2 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem, Papp Norina, Szabó Zsombor Antal, Füsi Domonkos, Palkó Jázmin, Nagy Boróka pontszerző helyen végzett.

Ifjúsági korcsoport: Csepecz Zsolt 2 bronzérem, Kövesdi Csenge 2 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem, Szabó Flóra 2 ezüstérem, Aszlajov Dorottya, Borbé Attila pontszerző helyen végzett.

JUNIORKORCSOPORT: Hetyei Imre Gábor 1 bronz, Tamás Dávid pontszerző helyen végzett.

Felnőttkorcsoport: Rendes Linda Stella 1 bronz-, Farkas Botond 1 arany-, 1 ezüst-, 1 bronz-, Berekméri István pontszerző helyen végzett. Váltószámokban ifjúsági korcsoportban a Kövesdi Csenge, Németh Nóra, Aszlajov Dorottya, Szabó Flóra négyes ezüst­érmes lett. A serdülőknél az Aszlajov Attila, Gurisatti Róbert, Aszlajov Alex, Szabó Zsombor négyes szintén második lett.

Ezek az eredmények azonban nem jöhettek volna létre, ha nincs a csapat mögött egy olyan szülői közösség, ami párját ritkítja a búvárúszók történetében.