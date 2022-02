Dunaújváros 48 perce

Hiába tüzelt jóval többet a Worm, a KMH győzött

Vasárnap este a férfi ob II-es jégkorongbajnokság címvédője, a jelenlegi tabellaelső KMH volt a vendég az újvárosi jégcsarnokban. A felek legutóbb január közepén találkoztak a fővárosi Tüskesátorban, akkor a Worm An­gels 3–0-s vereséget szenvedett. A háromgólos különbség most is összejött, sajnos ezúttal is a „kanadaiak” javára.

Szabó Szabolcs Szabó Szabolcs

Worm Angels – KMH SE 1–4 (0–2, 0–0, 1–2) Worm: Pinczés – Gebei, Hüffner, Borbás, Rafaj – Bába, Lencsés, Azari, Szepessy B., Szepessy M. – Bogó, Jobb, Domokos, Kis, Tarcsi. Csapatvezető: Kovács András. A KMH gólszerzői: Omi, Horváth, Roczanov 2. Az alapszakasz eddigi két legeredményesebb csapatának rangadóját a vendégek kezdték jobban. Az első kisbüntetést Horváth váltotta gólra a nyolcadik percben, majd szintén előnyből Omi már kettőre hizlalta a „kanadaiak” előnyét (0–2), pedig az első húsz percben a Worm An­gels 19 alkalommal is kísérletezett bevenni a KMH ketrecét – hiába. E tendencia folytatódott a második játékrészben is, Hüffnerék ezúttal 17-szer próbálkoztak, de csak nem akart megszületni az első hazai gól. Az átkot a 45. percben Borbás találata törte meg (1–2), ám az újvárosi remények nem sokáig éltek a pontszerzést illetően. Roczanov a 48. és az 50. percben is beköszönt, így a KMH mindhárom bajnoki pontot elvitte Dunaújvárosból.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában