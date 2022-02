A Győr elleni találkozót követően ismét egy fontos meccse jön Vágó Attila csapatának. A Kohász az első fordulóban három góllal nyert a vasiak ellen, az a meccs sokáig szoros volt, végül a hajrában sikerült behúzni a győzelmet.

Most is erre készülnek a dunaújvárosiak, bár az senkit ne tévesszen meg, ha csak a tabellára nézve egy kézlegyintéssel el is könyveli az újabb két pontot. Ugyanis a Szombathely az életéért, azaz a bent maradásért küzd minden találkozóján. Ennek reményében a klub edzőt is váltott, hogy kilábaljanak a mély gödörből, az előző fordulóban az MTK-tól elszenvedett egygólos vereség után a klub ügyvezető-elnöke Pődör Zoltán átvette a vezetőedzői teendőket a szezon végéig Marosán György­től. Erősítettek is, a klub januárban leigazolta a Németországból hazatérő Szekerczés Lucát, aki több szezonon át volt a Kohász játékosa és 2020 nyarán távozott. Ellenben megváltak három légióstól, a brazil Borbától, az orosz Lubjanajától és a horvát Prkacintól.

A dunaújvárosi csapat a sérülés- és betegséghullám után próbál egyenesbe kerülni. S miután éppen ezek miatt, amikor csak négy felnőtt játékosuk maradt, kikaptak a Vasastól, az ellenük kalkulált győzelem híján még fontosabb, hogy a mögöttük lévők ellen megszerezzék a győzelmet.

A 14. forduló eddigi eredményei: Győr – Siófok 40–26, Mosonmagyaróvár – Ferencváros 31–34, Vác – Érd 34–31. A további párosítások: Kisvárda – DVSC, Budaörs – MTK Budapest, Alba Fehérvár – Vasas.

A bajnokság állása