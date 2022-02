Szombaton 17 órától a legrangosabb európai kupasorozat, az Euroliga negyeddöntőjének visszavágóján fogadja a DFVE női vízilabda-együttese a címvédő görög Olympiakosz Pireusz csapatát. Az első mérkőzésen 14–9-re nyert a klasszisok sorát felvonultató ellenfél, ahol a cserék cseréje is valamely nemzet válogatottjában szerepel.

A két klub tehát nem egy kávéházban „főzi a feketét”, ennek ellenére a dunaújvárosi csapat már nemegyszer megmutatta, sokkal erősebb riválist is képes legyőzni, megszorítani. Természetesen a realitással mindenki tisztában van, de egy nagyon kimagasló teljesítménnyel hazai medencében esetleg nyerhetnek, kiszolgálva ezzel a remélhetőleg telt háznyi közönséget. Azért is érdemes lesz kilátogatni, mert ezzel a sztárcsapattal még soha nem játszhatott a ­DFVE Dunaújvárosban.

Mihók Attila vezetőedző focis párhuzammal élve azt mondta, ha a magyar válogatott játszik a franciával vagy a brazillal, akkor nem az a feladat, hogy lerohanjuk őket és 3–0-ra vezessünk fél óra után, hanem kicsit lassítsák, tördeljék a játékot.

– Nekünk is ez lenne a feladat, ne tudjon az Olympiakosz érvényesülni. Bíró Attila szövetségi kapitánnyal beszélgettünk pár napja, hogy a névsort nézve erősebbek, mint a görög válogatott. Ellenük helytálltunk az első meccsen. Athénban még a szoros eredmény is kinézett, amikor egyre felzárkóztunk, csak akkor gyere cipó, hamm, bekaplak alapon gyorsan meg is akartuk nyerni a meccset. Aztán két eladott labdából egyből kaptunk két lefordulás-gólt, ami ilyen szintű ellenfélnél nem fér bele a játékba – mondta.

Minél tovább szeretnék meccsben maradni a címvédő ­Pireusz ellen

Megjegyezte, számukra már az is egy ünnep, hogy újra negyeddöntőt játszhatnak Európa legrangosabb sorozatában. Főleg a tendenciát látva, milyen szinten áramlanak a légiósok a nagy klubokba, ami Dunaújvárosban továbbra sem cél és lehetőség. – Nem biztos, túl sok negyeddöntőt játszunk még, bár eddig sem volt feltétlen realitás, mégis elértük. Ami hatalmas dolog. Sokszor mondtam, azért vagyunk itt, mert Barcelonában négy góllal megvertük az abszolút légiós sztárokra épülő Matarót. Túlléptünk ezen a megoldhatatlannal tűnő feladaton, a Pireusznak viszont nem úgy kell nekiesni, hogy hat góllal nyerjünk, mert ez több mint irreális. A lényeg, minél tovább meccsben legyünk, hogy esetleg egy jól sikerült végjátékkal elcsíphessünk azt a csapatot, amelyiket nem sűrűn szokták.