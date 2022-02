Már az is figyelmeztető jel volt, hogy a REAC gárdája a Dunaújváros Futsalnál egy meccsel kevesebbet játszva is a biztonságos negyedik helyet őrizve érkezett az összecsapásra. Már a bemelegítésnél kitűnt, a csapat jó kiállású, de a hazaiaknál idősebb legényekből áll. A rövidebb kispadja viszont némi biztatást nyújtott a piros mezeseknek, hogy a masszív támadásaikkal előbb-utóbb fölhagynak. Nem úgy történt.

Az első félidő pontosan úgy zajlott, ahogy már annyiszor az előző találkozókon. Kissé tanácstalanul állt föl az újvárosi együttes, amely semmi veszélyt sem jelentett az ellenfél kapujára. Ellenben a vendégek kétszer is betaláltak a szünetig.

A második félidőben megélénkült a játék, hiszen a Dunaújváros is ütőképesen tért vissza a szünetből. A csata éles, de eredménytelen volt, amíg bele nem fogtak az öt a négy elleni játékba, amiben a kapus, Cseresnyés Alex a hagyományainak megfelelően szépített, és azzal élessé tette a mérkőzést. A végjátékban viszont egy kifürkészhetetlen szabadrúgásból Kiss Tamás magabiztosan lőtt a hazaiak hálójába, ezzel zárult a mérkőzés.

– Itt nincsenek ellentétes félidők – így kezdte nyilatkozatát Facskó József, a Dunaújváros Futsal edzője, majd így folytatta:

– Van egy nagyon mély kút, aminek az alján ott ücsörgünk. Azt gondolom, hogy a játékunk nagyjából megvan, és próbáljuk is csinálni. Most ezen a meccsen az előző héthez képest ebben és az akarásban próbáltunk előrelépni. Játszottunk egy jó meccset, de nyerni nem tudunk, de most már nem is várom el. Ez most már teljesen fölösleges, ahogy az ezzel kapcsolatos idegeskedés is. Még két idegenbeli meccsünk van hátra, de amíg hazai pályán se tudjuk összeszedni magunkat, akkor nem tudom, mire számíthatunk az ellenfelünkén. Kitartunk, megyünk és megpróbálunk bent maradni.

Kollár Zsolt, a REAC játékos edzője az egész mérkőzés alatt hatalmas tűzzel vezette a csapatát: – Úgy érzem, szükség volt rá, mert azt szeretnénk, ha a rájátszásban a felsőházban folytatnánk. Kicsit álmosan kezdett a csapatunk, nem volt jó a hozzáállásunk, nem futottunk eleget, azért voltam mérges. Sajnos ma kevés cserejátékossal érkeztünk, mert sokan nem tudták elcserélni a munkahelyükön a műszakjukat. Le a kalappal a Dunaújváros előtt, mert mentek, küzdöttek, hajtottak, amivel nehezebbé tették a dolgunkat.

Jegyzőkönyv, további eredmények, a bajnokság állása

Dunaújváros Futsal – REAC 1–3 (0–2)

DF: Bán – Kovács, Csányi, Bartha, Perjési. Csere: Cseresnyés (kapus), Béni, Szabó, Németh, Facskó, Váradi, Dobrovitz. Edző: Facskó József. Gólszerzők: Cseresnyés (34. perc), illetve Sztojanovits (2. perc), Hegyi (7. perc), Kiss (39. perc). További eredmények: Haladás II – Nagykanizsa 3–0, Tihany – Magyar Futsal Akadémia 4–1, Sárvár – PTE PEAC 3–2, UTE – BAK 7–1, ELTE-BEAC – Szigetszentmiklós 6–3.

A bajnokság állása: 1. UTE 47 pont/19 mérk., 2. ELTE-BEAC 38/19, 3. REAC 34/19, 4. Tihany 32/19, 5. Magyar Futsal Akadémia 31/18, 6. Haladás II 31/20, 7. Sárvár 29 pont/20, 8. Nagykanizsa 28/20, 9. PTE PEAC 24/20, 10. Szigetszentmiklós 23/20, 11. Dunaújváros Futsal 21/20, 12. BAK 1/20.