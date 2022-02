Együttműködést kötöttek 36 perce

Borgyos Panna után két újabb játékos érkezik kölcsönbe a DVSC-től

Sajtótájékoztatón jelentették be szerdán, hogy együttműködési megállapodást kötött a DVSC Schaeffler és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Ennek keretében a következő szezonra is maradó Borgyos Panna után két újabb fiatal tehetség, Arany Rebeka és Poczetnyik Luca is a DKKA-ban kap játéklehetőséget.

Gallai Péter Gallai Péter

Dr. Papp László, Debrecen polgármestere, Szabó Péter, a Schaeffl er-csoport képviselője, Ábrók Zsolt, a DVSC ügyvezetője és Bulath Anita, a DKKA szakmai igazgatója Fotó: Czinege Melinda/HBN

Az eseményen Vertig Csaba ügyvezető és Bulath Anita szakmai igazgató képviselte a dunaújvárosi klubot. Majd utóbbi Ábrók Zsolttal, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjével írta alá a klubok között létrejött szerződést. A megállapodás részleteiről Ábrók Zsolt elmondta, minden egyesület arra törekszik, hogy minél több saját nevelésű játékosa legyen, ám sajnos nem mindig egyszerű megoldani a tehetségek megfelelő versenyeztetését, de az új megállapodás erre jelenthet megoldást. – Minden klub szeretne a jövőjét megalapozó döntéseket hozni, ennek szellemében köttetett megállapodás a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiával – idézte Ábrók Zsoltot a klub honlapja. – Idén egy játékosunk szerepel kölcsönben a DKKA-nál, ez olyan utat nyitott meg előttünk, amellyel mindkét klub szeretne élni. Amennyiben egy játékossal hosszú távon számolunk, az első keretben nálunk még nem játszana eleget, akkor egy első osztályú klubnál kap lehetőséget, ahol fejlesztik, képzik. Erre a szakmai igazgató, Bulath Anita személye a garancia számunkra – tette hozzá. Nem csak egyirányú lehet a játékosmozgás, amennyiben lesz olyan dunaújvárosi kézilabdázó, aki erősítést jelenthet a DVSC számára, megnyílhat előtte az út a cívis városba. Még a hivatalos megállapodás megkötése előtt került Dunaújvárosba Borgyos Panna, aki alapembere lett a Kohásznak, fejlődése szempontjából fontos, hogy sok játéklehetőséghez jut. A sajtótájékoztatón bejelentették, Borgyos a következő szezonban is marad a DKKA-nál, s ugyancsak kölcsönben játszik majd Dunaújvárosban Poczetnyik Luca és Arany Rebeka is. A DKKA szakmai igazgatója – aki korábban játszott Debrecenben is – arra hívta fel a figyelmet, a mostani egyezség új lehetőségeket nyit mindkét klub előtt. Amely talán példa nélküli az első osztályban. – Mindig jó volt a viszony a két klub, valamint a szurkolók között, amely jó kezdet lehet a sikeres közös munkához. Nagy lehetőség ez számunkra, hiszen hiányposztokra érkeznek a debreceni fiatalok, így sok lehetőséget fognak kapni. Remélhetőleg hosszú távú lesz az együttműködés, amelyből nemcsak a klubok, hanem az egész magyar kézilabda profitálhat – hangsúlyozta Bulath Anita. Ami pedig a Debrecen többi bejelentését illeti: két évvel meghosszabbították a névszponzori szerződést, illetve négy új játékos csatlakozik nyáron. A Váctól jön a magyar válogatott Kácsor Gréta és Hámori Konszuéla, a jobbszélső Töpfner Alexandra az Alba Fehérvártól és a francia válogatott kapus, Catherine Gabriel is érkezik.

