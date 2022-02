Az újonc Budaörsöt a bajnokság második fordulójában 31–19-re ütötte ki a Kohász, a soros ellenfél azonban a szezon második felére alaposan feljavult, és több bravúros eredménnyel is előrukkolt. Idén eddig csak a Fraditól kapott ki, legyőzte az Érd mellett a felsőházi Mosonmagyaróvárt, legutóbb pedig döntetlent játszott az MTK-val egy utolsó másodpercben szerzett góllal.

Azaz jó szériában van a rivális, de a DKKA is fontos győzelemmel a tarsolyában várhatja a szombati mérkőzést, amiről Vágó Attila vezetőedző is azt mondta, nem szabad az őszi találkozóból kiindulni. Nem hiszi, hogy olyan sima lesz, mint a szeptemberi.

– Sőt, már ősszel is láttunk tőlük meglepő eredményeket, amikor a Siófokot és az MTK-t is legyőzték. Nekem az jött le az eddigiekből, azokon a meccseiken, ahol nekik nincs tét, jobb csapatok ellen játszanak, akkor szárnyalnak és jó eredményeket érnek el. Viszont szinte az összes alsóházi csapattól meg kikaptak, egyedül a Szombathelyt verték meg. Tehát a számukra rangadókat elveszítették, kérdés, ellenünk melyik arcukat mutatják majd – mondta lapunknak.

A Kohász szakvezetője kiemelte a Budaörs hét a hat elleni játékát, amit nagyon fegyelmezetten, illetve taktikusan hajtanak végre. Amire éppen ezért sokat is készültek a héten videózással és edzésekkel, mert ez az erősségük. Amennyiben ezt a fegyverüket hatástalanítani tudják, akkor itthon tudják tartani a két pontot, ami egyébként a céljuk is.

– A szezon elején nem gondoltam, hogy velük is rangadót játszunk, de olyan sűrű lett a mezőny, hogy a negyediktől a tizenkettedik helyig bárki bárkit le tud győzni és pár pont különbség van csak a csapatok között. Éppen ezért nem is két, hanem négypontos meccs lesz számunkra. Sajnos megint nem tudtunk teljes kerettel készülni, a szezonban alig volt ilyen időszak, most a Szombathely elleni meccs legjobbja, a német Saskia Weisheitel beteg, nem covidos, idáig nem tudott edzeni. Kérdés, számíthatok-e rá, és ha igen, akkor mennyi időre majd szombaton. Mert azt megérezzük, ha a kulcsembereink közül kiesik valamelyik – tette hozzá.

A 15. fordulóból a szerdára kiírt Ferencváros – Alba Fehérvár mérkőzést a Fradi Bajnokok Ligája-találkozója miatt nem játszották le. Érd – Mosonmagyaróvár 25–34. A játékhét további párosítása: MTK Budapest – Vác, DVSC – Szombathely, Siófok – Kisvárda.

A bajnokság állása

1. Győr 15 15 – – 485-317 30 2. FTC 13 12 – 1 391-296 24 3. Debrecen 14 11 – 3 381-331 22 4. Vác 13 9 – 4 404-362 18 5. M.magyaróvár 15 8 1 6 482-445 17 6. MTK 14 5 4 5 370-374 14 7. Kisvárda 14 6 1 7 362-375 13 8. Siófok 14 6 – 8 430-447 12 9. DKKA 14 6 – 8 380-405 12 10. Fehérvár 14 4 2 8 350-372 10 11. Budaörs 14 4 2 8 364-425 10 12. Érd 15 4 – 11 380-444 8 13. Vasas 15 3 – 12 397-499 6 14. Szombathely 14 1 – 13 352-436 2

Egy vereséggel az alapszakasz harmadik helyén áll Győri Tamás gárdája a tabellán