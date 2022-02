Az biztos, ebben a szezonban is valamelyik európai kupasorozat négyes döntőjében lesz érdekelt a dunaújvárosi együttes, miután az Euroligában bejutott a legjobb nyolc közé. Mihók Attila csapata a spanyolországi csoportkört bravúros sikerekkel a második helyen zárta, ezzel jutott tovább a negyeddöntőbe. Ahol aztán a sorozat legnehezebb ellenfelét, az éppen a DFVE-t az előző szezon fináléjában egy góllal legyőző görög Olympkiakosz Pireuszt kapta a csapat.

A párharc első felvonását szombaton 18.30 órától (magyar idő szerint 17.30 óra) rendezik meg Athénban, a visszavágó február 26-án lesz Dunaújvárosban. Az innen továbbjutó az Euroliga-final fourba jut, a vesztesek pedig a kontinens második számú sorozatának, a LEN Kupának a négyes döntőjét vívhatják majd meg.

A legerősebb ellenfél, a címvédő Olympiakosz Pireusz vár a csapatra

A dunaújvárosi csapat pénteken hajnalban kelt útra, az, hogy pontosan kik ülhettek fel a repülőre, az pár órával korábban dőlt csak el. A nem éppen stresszmentes előzmények után. Minderről Primász Ágnes szakosztályvezető számolt be lapunknak.

– A LEN előírása szerint a mérkőzés kezdési időpontjához képest legfeljebb negyvennyolc órával korábban mindenkinek PCR-tesztet kell csináltatnia. Így esetünkben csütörtökön este hat órakor tesztelt a csapat és a stáb minden tagja. Ami azt jelenti, hogy mindenki egészséges és tünetmentes, egyedül Gurisatti Grétának van egy kisebb fülfájása, de ez nincs összefüggésben a koronavírussal. Szóval, az eset pikantériája, hogy körülbelül éjfélkor derül ki, amikor kézhez kapjuk az eredményeket, hogy hajnali három órakor végül ki indulhat el a repülőtérre. Az, hogy ilyen gyorsan meglesz az eredmény, annak köszönhető, hogy a SOTE-val együttműködésünk van, onnan érkeztek szakemberek mintákat venni. Ők tudták garantálni, hogy éjfélig bezárólag megkapjuk az eredményeket, szóval izgalmas éjszaka elé nézünk – nyilatkozta.

Primász Ágnes hangsúlyozta, a helyzetet tovább nehezítheti, ha esetleg valakinek pozitív lesz a mintája, ugyanis az idő rövidsége miatt kizárt annak a lehetősége, hogy helyette másnak repülőjegyet vegyenek vagy írjanak be a keretbe.

– Van tizennégy játékosunk, majd meglátjuk, közülük ki kerül be a jegyzőkönyvbe. Sajnos volt már példa egy magyar férficsapat esetében, hogy annyi pozitív tesztjük lett, nem tudtak kiállni, az ellenfél pedig megkapta a győzelmet. Nyilván ez a létező legrosszabb forgatókönyv, s nagyon bízom benne, semmilyen probléma nem lesz, de sajnos látszik, országos szinten benne vagyunk a járvány sűrűjében. Ami pedig aggodalomra adhat okot, hogy nagyon sok tünetmentes fertőzött is van. Azaz hiába van nálunk mindenki beoltva és egészséges, érhet bárkit nem várt rossz hír. Elég csak a nemrég véget ért kézilabda-Európa-bajnokságra vagy az olimpiára gondolni. Természetesen a görögöknek is kötelező a tesztelés, azonban ők sokkal előnyösebb helyzetben vannak, hiszen ha bárki kiesik, akkor tudnak cserélni. Szóval a járvány is beleszólhat az erőviszonyokba, amihez már hozzászoktunk az elmúlt másfél évben, hogy nem mindig a vízben dőlnek el a dolgok – tette hozzá.

A szakosztályvezető közölte, az előzetes becslések alapján mindenki a görögök végső sikerét várja. Nagyon erős a keretük, magabiztosan nyerték a csoportkört is. A tavalyi döntőhöz képest a Pireusz tovább erősödött, Dunaújvárosban pedig inkább távozók voltak.

– Kőkemény meccs és óriási feladat előtt állunk, már egy döntetlen esetén is azt mondanám, a csodával ér fel. Bár ebből mi nem is egyet mutattunk be az utóbbi években, amikor rendre nálunk magasabban rangsorolt ellenfeleket tudtunk felülmúlni. Szóval, hiszek a lányokban, az edzői stábban. Azt szeretnénk elérni, hogy úgy jöhessünk haza Athénból, a továbbjutás esélye megmaradjon a dunaújvárosi összecsapásra. Számszerűleg akár az egygólos vereség is soknak mondható, de azért pár találat még beleférhet. Egyértelmű esélyes az Olympiakosz, de nem játszhatunk az esélytelenek nyugalmával. A győzelmi kényszer viszont nem rajtunk van – jegyezte meg.

Ami a szezonbeli eddigi teljesítményüket illeti, Primász Ágnes elismerte, sem a bajnokságban, sem a Magyar Kupában nem úgy alakult a szereplésük, mint tervezték, nem erre számítottak. Azonban bízik benne, a szezon második fele már jobban sikerül. S azért bármelyik európai kupadöntőben ott lenni ismét, óriási dolog. Nyilván most minden erővel azon lesznek, hogy a szombati mérkőzés után is még az Euroliga maradhasson a célkeresztben.

Változhat a bajnokság lebonyolítása - Kedden hivatalossá vált, miután a japán szervezők a koronavírus-járvány miatt halasztást kértek, a 19. FINA-világbajnokságot – amit 2021-ben halasztottak idénre – a nemzetközi úszószövetség 2023. július 14. és 30. között rendezné meg, a 2023 novemberére kiírt dohai vb pedig 2024 januárra tolódik. Abban az évben pedig ott az olimpia is. Tehát a döntés alaposan felborította és sűrítette a versenynaptárakat, amivel sokan nem értenek egyet a vizes sportágak képviselői közül. Miután a női vízilabda-bajnokságot is a vb jegyében tervezték meg, a ligaülésen egyeztetnek a klubok, hogy a magyar versenynaptárat és lebonyolítást miként alakítsák át.

Még egy magyar - Ami a többi párosítást illeti, a másik magyar résztvevő, az előző szezonban harmadik helyen végzett Újpest az orosz Kinef-Surgutneftegas otthonában kezdi a negyeddöntőt. A további párosítások: Padova (olasz)–Dynamo Uralochka (orosz), Ethnikosz Pireusz (görög)–Astralpool Sabadell (spanyol).