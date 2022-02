Már jó húsz perccel a kezdés előtt nem sok ülőhely volt az uszodában, s a nézők csak jöttek hosszú sorokban, így aki az utolsó pillanatokban érkezett, az le is maradt az első percekről.

Amik a kiváló hazai védekezésről szóltak, a görögöket remekül állította meg a csapat blokkokkal, jó szerelésekkel, amennyiben lövésig jutottak, akkor Maczkó Lilla volt a helyén. Amúgy mindkét oldalon pedig mindenki, miután az utolsó koronavírustesztje negatív lett az összes játékosnak, így a legjobb összeállításban állhattak ki a felek. Azaz így a továbbjutás az ötgólos hátrányból a csodánál is többet jelentett volna, ennek ellenére a dunaújvárosi csapat abban bízott, megszoríthatják, netán le is győzhetik a klasszisok sorát felvonultató ellenfelet.

Támadásban is remek dolgokat láthattunk a DFVE-től, ám a sorra szépen kidolgozott helyzeteket nem sikerült gólra váltani, emberelőnyből sem. A lövősávokba nem egyszer ért oda egy-egy kéz, vagy Stamatopoulou védett. Mihók Attila bosszúsan mondta a kispad felé, simán vezethetnénk. Aztán ahogyan lenni szokott, ez megbosszulta magát, a görögök szereztek vezetést, amire válaszul Szilágyi lövése utat talált a kezek erdejében.

A második negyedben egy kipattanó után kibrusztolt ötméteressel – Maczkó beleért –, majd egy elrontott támadás utáni fordulásból már kettőre nőtt a görögök fórja, Maczkó védéseivel próbálta tartani a csapatot, de miután támadásban továbbra sem sikerült rést találni a falon, egy kontra után Sleeking 1–4-re módosította az állást. Ötméteresből Szilágyi szépített, de a Pireusznak erre is volt válasza a szünetig.

Az is kisebb csoda, hogy egy ilyen sztárcsapattal játszhattak két mérkőzést

A folytatásban sem változott a játék képe, az újvárosiaknak kőkeményen meg kellett harcolni minden helyzetért, a görögök két emberelőnyös találata közé Garda minden dühét beleadva bombázott a hálóba, aztán Mucsy is eredményes volt fórból, 4–7. A mínusz kettőért is támadhattunk, de Mahieu ziccere kimaradt, a fordulásból meg Eleftheria Plevriotu lőtt gólt. Az utolsó másodpercekre kettős emberelőnybe került a DFVE, de a görögök ezt is megúszták.

A záró nyolc percben utolsó erőtartalékait bedobva rohamozott Mihók Attila csapata, a lelkes közönség támogatása mellett óriásit harcoltak a vízben. Garda gyors gólja fel is csillantotta a reményt a szorosabb meccshez, de Raney felelt rá, ahogyan Gurisattiéra Myriokefalitaki. Közben a mellettünk álló Vladimir Babic kiváló jégkorong-játékvezető közölte bizonyos ítéletek után, nem érti, mit fújnak ezek a bírók. Persze, nem rajtuk múlt, hogy végül 10–7-re nyert az amerikai, kanadai válogatottak sorával felálló Pireusz, amely így kettős győzelemmel jutott be az Euroliga négyes döntőjébe. Azonban a dunaújvárosi csapat európai szereplése sem ért véget, ugyanis a párharcok vesztesei a második számú kontinentális sorozat, a LEN Kupa négyes döntőjében folytathatják, azaz éremért küzdhetnek majd.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón – amit az Olympia­kosz részéről senki nem tisztelt meg – Mihók Attila vezetőedző azt mondta, ezúton is köszöni, hogy ilyen nagyon nagy számban kijöttek szurkolni nekik. Bíztak abban, esetleg a meccset abban a mederben tudják tartani, hogy a végjátékban legyen esélyük megörvendeztetni a szurkolókat.

– Az első félidőben, főleg az első negyedben a kitalált játékrendszerünk működött, ennek ellenére a gólszerzési lehetőségeket alacsony százalékban használtuk ki. Így a vendégek el tudtak lépni több góllal, ami nagyon megnehezítette a cseréinket. Náluk pedig ez az egyébként is nagyon erős második sorukat segítette, amely így játéklehetőséghez jutott, hogy a húzóemberek ezáltal még frissebbek legyenek. Azért nagyon reálisan fogalmazva, ekkora különbség ebben az évben mindenképpen van a két csapat között. Jó lett volna kicsit közelebb lenni hozzájuk meccs közben, de a háromgólos vereségért is vért kellett izzadni. Összességében nem érzem kudarcnak az eredményt, de azért szerettük volna, ha nagyobb tapsvihar van a végén, de ehhez a helyzeteinket bravúrosabban kellett volna kihasználni, illetve a hátrányainkat jobb százalékban kivédekezni. Mert erre készültünk, s akkor örömtelibb eredménnyel zárul a találkozó. A tizennégy, Athénban kapott gól után a tíz abszolút rendben van, egy kicsit többet kellett volna dobni – értékelt a vezetőedző.

Hangsúlyozta, ez a csapat a görög válogatottnál erősebb, ezért a realitás talaján kell maradni. Megjegyezte, nagyon szeretünk álmodozni és megpróbálni megvalósítani azokat, talán ez a klub és a csapat erről szól. Ám nem azért maradtak ki a lövések, mert annyira bénák lennének, hanem mert ez a védekezés erre is fel van készülve.

– Mindig van a kapuson kívül plusz egy fegyelmezett blokk, így nagyon kicsi helyeink maradtak. Az elején, ha a helyzetekből több bemegy, akkor talán meccsben maradunk a félidőre, akár még vezetve is, de valószínű, hogy a görögök nem mentek volna haza emiatt. Az volt a különbség, főleg a második félidőben, nagy területeket adtunk a lövőiknek. A hét szerzett gólunkból legalább négy olyan bravúros megoldás volt, hogy kipasszoltuk üres kapuig, mert csak így volt hely. Azért az utolsó két negyedben sajnos a cserepad hossza miatt az oxigénhiány minket terhelt jobban, lassabban értünk fel, kevésbé pontos labdákat tudtunk adni – tette hozzá.

Szilágyi Dorottya, aki elképesztő módon kihajtotta magát, nagyon sajnálja, hogy a közönségnek nem tudták azt az örömöt visszaadni, amit ők kaptak tőlük azáltal, hogy ilyen sokan kijöttek. S ekkor kicsit el is érzékenyült.

– Nincs akkora csalódottság bennem, de jobb lett volna szorosabb mérkőzést játszani. Úgy gondolom, a védekezésünk fejlődött, nem hiszem, hogy az akarással, a küzdeni tudással lett volna bármiféle probléma. Igazából a lövések nem úgy mentek, ahogyan szerettük volna, ebből építkezni kell. A nehezebb részét, a ziccerek kidolgozását megoldottuk, a befejezésbe csúsztak hibák – fogalmazott.

Jegyzőkönyv és a többi eredmény - DFVE – Olympiakosz Pireusz 7–10 (1–1, 1–4, 2–3, 3–2)

DFVE: Maczkó – Horváth, Szi­lágyi 2, Gurisatti 2, Sajben N., Mahieu, Garda 2, Csere: Buis (kapus), Szabó, Mucsy 1, Somogyvári, Szellák, Pál.

Olympiakosz Pireusz: Stamatopoulou – V. Plevriotu 1, Eleftheriadou 1, Raney 2, E. Plevriotu 3, Christmas 1, Myriokefalitaki 1. Csere: Sleeking 1, Kanetiodu, Xenaki, Siouti, M. Plevriotu.

A másik magyar résztvevő, az UVSE egygólos hátrányból indult a Hajós uszodában az orosz Kirishi ellen. Benczur Márton csapata hiába vezetett 4–2-re a félidőben, végül 11–7-re kikapott. Az Ethnikosz Pireuszt 21–14-es összesítéssel búcsúztatta a spanyol Sabadell. Az Uralochka Zlaoust (orosz) – Padova találkozót a háborús konfliktus miatt elhalasztották, és semlegesen helyszínen, Belgrádban játsszák majd le csütörtökön.