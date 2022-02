A vendégek jelenleg tizennégy ponttal a bajnoki tabella hatodik helyén állnak. Az újvárosiak vezetőedzője, Tomanóczy Tibor bízik abban, hogy ezúttal megtörik csapata ­rossz sorozata.

– A kiírás szerint az összecsapás házigazdája a Kistex együttese lenne, de kérésükre felcseréltük a pályaválasztói jogot, így az alapszakaszban másodszor is Dunaújvárosban mérkőzünk meg velük. Ellenfelünknél a közelmúltban edzőváltás történt. Weczera Csabától Bunda Olivér vette át a szakmai munka irányítását. Azóta egy győzelem és egy vereség a mérlege. Szeretnénk egy jó meccset játszani, és bízom benne, hogy átszakad a gát, ami pontszerzéssel párosul. Szerencsére sérültjeink kezdenek felépülni. Elkezdte a fizikális edzéseket Kecskeméti Bálint is, így joggal bízhatunk abban, a rájátszásban a csapat rendelkezésére áll majd. A hét elején a Magyar Röplabda Szövetség honlapján még az szerepelt, hogy a találkozó zárt kapus lesz, de azóta változott a helyzet, így nézők előtt játszhatunk. Várjuk tehát a szurkolóinkat, akik reményeink szerint egy jó mérkőzést láthatnak majd, ami eredményes játékkal is párosul.

A forduló további párosítása: MAFC-BME – Fino Kaposvár, Debreceni EAC – VRC Kazincbarcika, Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE. A bajnokság állása: 1. Pénzügyőr SE 33 pont, 2. Kaposvár 25 pont, 3. MAFC-BME 22 pont, 4. Kazincbarcika 21 pont, 5. Kecskemét 18 pont, 6. Kistex 14 pont, 7. DEAC 11 pont, 8. DKSE 0 pont.