Az előző fordulóban a lányok megmutatták, nincs olyan, hogy elveszett mérkőzés, hét perccel a vége előtt még hétgólos hátrányban voltak, aztán végül mégis nyertek.

A sorsdöntő, időn túli hetest Bulath Anita vágta be, aki azt mondta lapunknak, tényleg nagy közhelynek tűnhet, de bebizonyosodott, soha nem szabad feladni.

– Amikor edzésen gyakorolunk, akkor is így állunk hozzá akár az egymás közötti játékhoz is. Én sosem adom fel, mindig nyerni szeretek, vagy legalábbis mindent megtenni azért. Szombaton is így volt, küzdöttünk, hajtottunk, mégha nem is játszottunk jól, aztán megéreztük, van még keresnivalónk. Végül megcsináltuk a nem kis bravúrt, mondjuk hosszú pályafutásom alatt nem sokszor éltem át ekkora feltámadást és fordítást. Aztán volt olyan is, hogy a felzárkózás után korábban a sors elvette a győzelmet, amit most megkaptunk. Amikor belőttem a büntetőt, akkor azért nagy kő esett le a szívemről, hiszen a győzelem múlt rajta. Utána meg az az érzelmi felszabadulás, a többiek rohantak és ugrottak a nyakamba, ezért érdemes kéziladbázni.

A Kohász kiválósága a pénteki, negyedik helyezett Vác elleni meccsre térve hangsúlyozta, nem kell azzal foglalkozni, milyen erőt képviselnek. Dunaújvárosban nagyon rosszul játszottak ellenük, ennél sokkal többet tudnak, mint amit akkor mutattak.

– Azt szeretném, ez most jöjjön ki a csapatból, önfeledten játsszunk, veszítenivalójuk a váciaknak van – jegyezte meg.

A 16. forduló párosítása: FTC – Érd, Budaörs – DVSC, Győr – Alba Fehérvár, Kisvárda – Vasas, Mosonmagyaróvár – MTK, Szombathely – Siófok.