Minden bizonnyal egy kisebb csodára lesz szükség ahhoz, hogy a fiúk ki tudjanak tenni magukért. Márpedig erre nagy szükségük van. Hogy miért nehéz a feladat? Mivel ezek a játékosok a munka mellett teszik a dolgukat a mérkőzésen, és a többségük a különböző osztályú nagypályás bajnokságokban a hétvégén is játszani fog. A hazaiak pedig egészen hihetetlen időpontot találtak a mérkőzésre.

Miben reménykedhet a ­ELTE BEAC csapata? Nyilván a szerencsés fordulatokban és a győzelemben. A jelenlegi második helyezése, és az azt Dunaújvárosban is igazolt játék egy kis egészséges önbizalmat adhat a számára. A listavezető UTE-t már semmiképpen sem tudja befogni, (talán most még nem is igazán az a célja), de a – kevesebb mérkőzéssel – nyomában járó Magyar Futsal Akadémia is legalább annyira megtréfálhatja. Mindenki leteszi a nagy esküt, hogy esze ágában sincs a felkerülésért harcolni, de aligha lógatnák az orrukat miatta.

És mit szól ehhez Dunaújváros futsalcsapata? Az biztos, hogy most nehéz lenne hosszabb nyilatkozatot kiszedni a kedvenc sportágáról. Rém kellemetlen, amikor az embert ügyesnek, tehetségesnek emlegetik, de ennek a bizonyítékát, a kimagasló eredményt ritkán tudja bemutatni.

Az biztosnak mondható, hogy győzni szeretne. Minden pályára lépőnek az az igazi célja. Hogy aztán pengés, az ellenfelet idegileg felőrlő, a saját szurkolókat elkényeztető módon teszik-e meg, szinte másodlagos kérdés. Ahhoz, hogy sikerüljön, komoly elszántsággal kell a buszra ülni. Azt képzelem, hogy ilyenkor nem az előző néhány hét kisiklásait kell memorizálni.

Sokkal inkább erőt kell meríteni abból, hogy a Bán, Csányi, Barta, Perjési kezdetű összeállítást minden rivális szívesen befogadná. Ahogy Cseresnyést nemcsak kapusnak, de gólvágónak is vinnék, és Váradi Kornél újból villoghat a kedvére. A most helyhiány miatt föl nem soroltak pedig jó teljesítménysorozattal beiratkozhatnának a krónikákba. Reméljük, hogy meg is teszik a maguk és a csapatuk dicsőségére ezt a csekélységet!