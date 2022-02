Dunaújváros - Innét már nem a tabellán lévő pillanatnyi helyezés a legfontosabb a Dunaújváros Futsal csapatának a mostani szezonban. Föltehetően ennek a szellemében készült az NB II. nyugati csoportjának 19. fordulójára, amikor a KISÉP Futsal Szigetszentmiklós ellenfeleként vív egy újabb csatát, ezúttal idegenben. A két együttes között egy pont van a tabellán, az újvárosiak javára.

A házigazdák egy hete az újvárosiakhoz hasonlóan, hazai pályán szenvedtek egy gyászos 6–1-es vereséget. Az ellenfelük a REAC Sport­iskola legénysége volt, akik akár a dobogóról is álmodozhatnak ebben a szériájukban. Egy héttel előtte is ­rossz napjuk volt, akkor a Magyar Futsal Akadémia otthonában zártak egy innét simának látszó 2–0-ás vereséggel. Gondolatébresztőnek mondhatnánk, hogy egy hónapon belül a Nagykanizsát is verni tudták Szigetszentmiklóson. A „kötelezőt” a BAK ellenit persze ők is hozták.

Egy pont különbség van a két együttes között

Az újvárosi fiúknak csupa lelkesítő dologgal kéne alátámasztanunk, hogy miért kelhetnek magabiztosan útra a mai rangadóra. Igen, annak nevezzük ezt a mérkőzést is, hiszen egy ilyen jó képességű csapatnak már a következő meccsen bizonyítania kell, hogy jobb a hozzá hasonlóan nehéz helyzetbe keveredett sorstársainál. Az alaphelyzet az, majdnem mindenük megvan ahhoz, hogy sorozatban is sikeresek legyenek.

Mégis gyötrelmessé vált az idei szériájuk. Rosszul, a pécsi 6–0-s vereséggel kezdték az évet, rövid kispaddal, nem kevés objektív nehézséggel. Aztán jött a BAK elleni hazai győzelem, majd a Nagykanizsán átaludt első félidő után magabiztosan kiharcolt 6–6, és az országos figyelmet hozó utcai harcos jelenetek. A múlt héten pedig a hazai pályán elszenvedett súlyos vereség a MAK-tól.

Megkockáztathatjuk, hogy aznap az ebben az idényben az egyik legstílusosabb játékot mutatták be – elszomorító eredménnyel. Ebből a néhány epizódból kitűnhet az összes fontos betegségük.

A csapat névsorát szemlélve egészen biztos, hogy kevés kulcsfigurával dicsekedhetnek, ezért a szokásosnál is nagyobb teher fog Csányi Dávid, Cseresnyés Alex, Kovács Krisztián és Facskó József vállaira nehezedni az este fél kilenckor kezdődő találkozón.

A Dunaújváros Futsalt, bár a képességei alapján esélyesnek tartjuk az idegenben történő győzelemre, de ahhoz nagy és sikeres harcot kell folytassanak.