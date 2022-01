A derbin gólból – 16–13 – legalább kettő, kiállításból meg inkább három meccsre való jött össze, utóbbit 22–14-re „nyerte” a DFVE, az idő előtt a találkozót befejezőkét pedig 6–4-re, Gurisatti és Somogyvári cserével végleg szállt ki a meccsből.

– Jól mondja, valóban kaotikus egy mérkőzés volt, ahol sajnos nem működött a védelmünk, ha az nincs, akkor lehetetlen nyerni a jó támadások ellenére is. Tizenhárom lőtt góllal lehet nyerni, tizenhat kapottal nem igazán – kezdte visszatekintését lapunknak Horváth Brigitta.

Megjegyezte, az első két negyedben sokkal bátrabban játszottak, és helyzeteik voltak, amiket ki is használtak. A második félidőre ez valamiért megfordult, amikor még megvolt a kezdősoruk. Aztán amikor ők is kiestek, nálunk a fiatalok nem tudtak annyit hozzátenni a meccshez, mint az ellenfélnél, amely sorra fontos gólokat lőtt. A második félidőre javult fel a kapuban Magyari teljesítménye is, persze, ha belelövik, akkor nem megy át rajta a labda. Igazából a blokkokat kellett volna megverniük, de nem sikerült. Fizikális problémája nem volt a csapatnak.

– Az utolsó negyedre aztán cserénk sem maradt, nem foglalkozunk és nem szabad foglalkozni a bírókkal, de azért kaptunk érthetetlen kiállításokat is. Arra nem gondoltam, hogy a végleges kizárásokat így fogják osztogatni, a mérkőzés végén jól nézett ki az eredményjelző azzal a rengeteg büntetéssel. Nálunk ugye összesen huszonkettő volt – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy ennyire durva volt-e a rangadó, mint amit a statisztika mutat, Horváth azt felelte, szerinte a játékvezetők nem akarták hagyni, hogy azzá váljon. Ennek ellenére azért az volt, sőt, lehetett volna még több kiállítást is adni.

Mihók Attila vezetőedző nem tudott ott lenni a csapat mellett, a válogatott játékos szerint nagyon érezni lehetett a hiányát. Erről így nyilatkozott: – Igazából rajtunk is múlt a vereség, de jó lett volna, ha velünk van. Egyik segítője, Fülöp Tibor helyettesítette, aki szintén kiváló szakember, de teljesen más mentalitású, sokkal nyugodtabb, mint ő. Lehet, a Mihók Attila által megszokott erélyesség a nehéz pillanatokban jól jött volna.

Azzal, hogy a DFVE a Fradi után az UVSE-től is kikapott, nehéz helyzetbe került a folytatást illetően, ugyanis a bajnoki döntőt az alapszakasz első két helyezettje vívhatja. Most tőlük négy és három pont hátrányban vannak a dunaújvárosiak. Azaz innentől kezdve egyet sem hibázhat a csapat.

– Valóban, mostantól az összes mérkőzést meg kell nyerjük. Ám, mint azt megszokhattuk, nekünk általában mindig a nehezebb út jut. Azonban pozitívan állok a folytatáshoz, és bízom benne, hogy összekapjuk magunkat, és sikerül a döntőbe jutni. A Ferencváros azért meglepett, hogy utánunk az UVSE-t is legyőzte. Azt kell majd jól kezelni, hogy a BVSC, a Fradi és az Újpest elleni derbiknek ne görcsösen álljunk neki, teher nélkül élvezzük a játékot. Persze, ezeken felül a többi bajnokit is be kell húzni, így ma Tatabányán. Ez persze nem lehet kérdés, ez a találkozó arra jó lehet, hogy leginkább a védekezést rakjuk össze, és arra figyeljünk a legjobban – mondta Horváth Brigitta.