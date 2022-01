Tovább tartja remek formáját a női U25/B jégkorong-bajnokságban szereplő dunaújvárosi Angels, amely legutóbb az Óbudai Jégcsarnokban a White Sharks csapatát győzte le.

White Sharks HC – Angels 1–4 (0–1, 1–3, 0–0)

Dunaújváros: Fejér – Csányi, Jakab, Cselényi, Kováts, Szilágyi – Palkó, Tőkési, Herku, Barna, Lukács – Kovács J.

Bő két sorral állt ki a találkozóra Győri Tamás csapata, ám így is, főként a középső harmad eredményes játékának köszönhetően elhozta a bajnoki pontokat a fővárosból.

Az első játékrész viszonylag kiegyenlített meccset hozott, ám itt is az újvárosiak voltak aktívabbak: 16 alkalommal veszélyeztették a Cápák ketrecét. Az Angels nyomása a 14. percben érett góllá, ekkor Cselényi köszönt be Kováts passzából (0–1).

A második harmadban aztán kinyílt az olló. Az Angyalok éltek a lehetőséggel, és döntésre is vitték a találkozót. Kezdésnek Cselényi duplázott, majd Jakab is betalált. Már hárommal mentek az újvárosiak, amikor Schneider találatával közelebb lépett a Sharks. Nem sokáig, ugyanis a hazaiak gólja után szűk egy perccel ismét érkezett Cselényi és harmadik góljával gyakorlatilag lezárta a meccset. A záró harmadban több gól már nem esett, így az Angels megőrizte veretlenségét és továbbra is vezeti a tabellát.