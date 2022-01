A több fontos hiányzója nélkül érkező DEAC elleni hazai összecsapással folytatta az Erste Liga küzdelmeit a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata tegnap délután öt órától, s bár a meccs esélyesének inkább a vendégek számítottak, a mieink ezzel együtt is a bravúr reményében vágtak neki a találkozónak.

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A csata azonban egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt elképzeltük, elterveztük, mert a debreceniek már az első perctől kezdve lényegesen élesebbek voltak Acélbikáinknál, akik mindkét kapu előtt sokkal többet hibáztak annál, mint a közelmúlt mérkőzésein. Ezt Dalecky révén már az 5. percben megbüntette a Debrecen, s bár erre Pinczés Olivér egy beleérős góllal viszonylag hamar válaszolt, mindössze két percig örülhettünk az egálnak, mert egy saját harmadban csúnyán eladott korongból Sági gyorsan visszavette a vezetést együttesének (1-2).

Forrás: LI

A folytatásban a mieink kétszer, míg a vendégek háromszor játszhattak emberelőnyben, de újabb gól egészen a 29. percig nem született. Ekkor sajnos ismét kihagyott a hazai védelem, s a kapu előtt üresen hagyott Smirnov is mattolta Krajcovicot, így egyre mélyebb gödörből kellett volna kimásznia Acélbikáinknak. A Gudas-csapat azonban a harmadik etapra sem úgy jött ki, ahogy azt reméltük, a 44. és a 49. perc között három gólt is kapott, s ezzel gyakorlatilag is eldőlt a három pont sorsa (1-6). A meccs hajrája oda-vissza játékot hozott, de hiába talált be hazai oldalon Németh Péter és a héten igazolt Lescovs is, a túloldalon Hári avatta fel a csereként beállt Kovács kapust, így a DEAC végül magabiztos, 7-3-as győzelemmel vittel el Acélbikáinktól a három egységet, írja az acelbikak.net.

DAB – DEAC 3-7 (1-2, 0-1, 2-4)

DAB: Krajcovic – Bubnov, Pozsár, Rybchyk, Stuchlik, Szappanos – Bobcek (1), Lescovs 1 (1), Németh P. 1 (1), Szűcs (1), Török (1) – Erdély, Szécsi (1), Horváth, Németh Á., Tamás – Druja, Pinczés O. 1, Gebei, Marosi, Somogyi. Vezetőedző: Leo Gudas.

DEAC: Hetényi – Kloz (1), Kókai, Dalecky 1 (1), Kuleshov (2), Spirko 1 (1) – Jakabfy, Sándor F., Karmaev (1), Sági 2 (1), Smirnov 1 – Bogesic (1), Vokla (1), Almási 1, Hári 1 (1), Kozma (1) – Sándor B., Glotov, Mazzag, Mihalik. Vezetőedző: György József.