Aki csak az eredményt olvassa el, azt mondja, meglepetést okozott az alsóházi angyalföldi alakulat 30–28-as sikerével. Ám ha már a jegyzőkönyvre is rápillant, máris változik a kép, hiszen jobbára olyan Kohász-játékosok nevét láthatja, akikkel a serdülő és ifjúsági bajnokságban találkozhattunk ez idáig.

Sajnos a Kohászt is utolérte a több más együttest már érintő sérülés, betegség és koronavírus-fertőzés hármasa, így szombaton tizenegy játékossal elutazva, ilyen összeállításban léptek pályára. Közülük heten életük első NB I.-es meccsén „találták magukat”.

Szakmáról mindezek ismeretében felesleges beszélni, így volt ezzel Vágó Attila is. Arról viszont annál is inkább, hogy nagyon büszke a lányokra. Ugyanis aki a pályán volt, csak győztese lett a mérkőzésnek, még ha ezért pontokat nem adtak.

– A fiataloknak első élvonalbeli meccsük volt, nem is akármilyen teljesítménnyel. Minden elismerésem az övék, illetve a négy felnőtté, akik végig a hátukon cipelték az együttest. Csak elismerő szavakat tudok mondani róluk, nem győzöm hangsúlyozni, élmény velük dolgozni. Ekkora sportemberi mivolttal kevesen rendelkeznek – mondta.

Vágó Attila hangsúlyozta, megtehették volna, hogy nem állnak ki és 10–0-val az ellenfél kapja a győzelmet. Ám ez meg sem fordult a fejükben, még ilyen komoly nehézségek közepette sem. – Azonban ez senkivel szemben nem lenne korrekt, legyen szó bármelyik ellenfelünkről. Mi a DKKA vagyunk, és nem tehetjük meg, hogy nem állunk ki, bármennyien is vagyunk. Ez a csapat mindig arról híres, hogy a legnehezebb helyzetekben is összefog, harcol és küzd, amit most is bizonyítottunk. Amennyiben teljes lesz a keretünk, ezzel a mentalitással nagyon szép tavasz várhat ránk – tette hozzá.