A Dunaferr SE csapatával az élvonalban sok sikert elért mester, Kolics János továbbra is aktívan dolgozik. Az NB II-es kalocsai férfiegyüttes irányítása mellett Hartán az utánpótlásban is szerepet vállalt. Nem is akármilyen sikert könyvelhetett a szakember – akinek nevéhez fűződik a dunaföldvári „aranykorszak” is –, ugyanis a Magyar Kézilabda Szövetség, a teljes hazai mezőnyben az általa irányított hartai lány U12-es csapatot választotta december csapatának.

– 2018-ban a klub alapítójának, jelenlegi elnökének, Szászvári Lajosnak a kezdeményezésére megszületett a „hartai csoda”, a nagybetűs kézilabda. Sokak hitetlenkedésével szemben az elnök bizonyította, a település lányai számára is biztosítani kell a sportolás lehetőségét, a játék örömét. A szülők érdeklődésének köszönhetően és a Ráday iskola támogatását élvezve, negyven fős létszámmal megkezdődhetett a sportág beindítása. A megalkuvást nem tűrő heti 3-4 edzés, a magas szintű szakmai munka meghozta az eredményét. A lány U12-es csapatunk tornákon, bajnokságokban bizonyította versenyképességét, azt, egyenrangú, méltó ellenfelei a nagy múltú nevelőegyesületeknek, sportiskoláknak. Lányaink a bajnokság eddigi fordulóiban is kiválóan szerepelnek, minden mérkőzésüket megnyerték – idézte Kolics Jánost a szövetség honlapja.

Apró Ferenc szakfelügyelő: – Úgy hiszem, Kolics Jánost nem kell bemutatni, nemcsak szakmai, hanem értékteremtő munkát is végez. Minden edzésre lelkiismeretesen készül, emellett csinált egy „házi könyvet”, amelybe összegyűjtötte a kézilabdához elengedhetetlen szakmai kifejezéseket, posztokat és szabályokat, ezzel a kis településen minden, kézilabdát szerető számára egyértelművé és világossá téve sportágunk nyelvezetét. Szászvári Lajos és Kolics János eltökélt a sportág iránt. Eddig, amit terveztek és vállaltak, megcsinálták. Nemcsak egy fellángolás, hanem komoly tervezés és elhivatottság veszi körül a szakosztály működését. Nyitottak az új dolgokra, amit be is építenek az edzésekbe, ezek jól felépítettek, változatosak. A csapat nagyon motivált és ügyes, a gyerekek szeretnek edzésre járni, a lányok folyamatosan fejlődnek.