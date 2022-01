Foghíjas csapattal, mindössze egy edzéssel a háta mögött kelt útra hétfőn Görögországba a magyar női vízilabda-válogatott, hogy kedden megkezdje szereplését a világliga-sorozatban. A csapatnak a harmadik helyet hozó olimpia óta ez lesz az első mérkőzése.

A keret összeállítása nem volt egyszerű, sérülések és betegségek nehezítették Bíró Attila szövetségi kapitány dolgát.

Maczkó Lilla is a csapattal tartott, kereten kívüliként Fotó: DCs/NS

Így többek között a stabil csapattag, Gurisatti Gréta sem utazott el, dunaújvárosi klubtársai közül az ötkarikás bronzérmes gárdából Garda Krisztina és Szilá­gyi Dorottya lesz ott a mérkőzésen. Továbbá a DFVE kapusa, Maczkó Lilla is a válogatottal tarthatott kereten kívüli játékosként. Rajta kívül négy újonc debütálhat a nemzeti együttesben, a dunaújvárosiak korábbi kapusa, Kiss Alexandra, továbbá Dömsödi Dalma, Pőcze Panna és Szegedi Panni.

– A kijelölt keret alkotja most a magyar válogatottat, ennek a csapatnak kell bizonyítania. A közös edzések hiányoznak persze, hiszen még ilyen nehéz helyzetben is néhány tréninggel egész sokáig el szoktunk jutni, most azonban ettől is el kellett tekintenünk, így kell a meghívott játékosoknak bizonyítaniuk. Teszt lesz ez számukra, bízom benne, jó meccset vívunk a görögökkel, és nyerni is tudunk – idézte Bíró Attilát a magyar szövetség honlapja.