Azért mégis jutott némi kis öröm a magyar szurkolóknak azok után, hogy a válogatott, ugye, nem jutott tovább csoportjából, és 15. lett. Szombaton ugyanis az arénában tartott 2023-as vb-selejtezők sorsolásán legalább szerencsénk volt, ugyanis az Izrael – Litvánia párharc győztese ellen kvalifikálhatunk a világbajnokságra. Jöhetett volna az első körből a minden bizonnyal továbbjutó Portugália, Szlovénia vagy Észak-Macedónia is. A litván válogatott a 21. helyen végzett most a tornán.

Annak utolsó napjához érkeztünk vasárnap, s már csak az érmek eldöntésének kérdése maradt hátra. Erre a napra a borsos jegyárak ellenére is közel háromnegyed háznyi néző gyűlt össze a húszezres arénában, persze többségükben a négy érdekelt csapat szurkolói. A délutáni bronzmeccs résztvevőit szinte senki nem oda várta, ám a franciák és a dánok is elbukták elődöntőjüket. Utóbbiak a kezdés előtt sztárjukat, Mikkel Hansent is sérülés miatt, a meccs elején pedig az álomcsapatba választott Gidselt. A franciáknál viszont visszatért a karanténból a Veszprémben játszó Mahé. A roppant kiélezett meccs a rendes játékidőben döntetlen (29–29) lett, a hosszabbításban aztán az északiak 35–32-re győztek.

A 2021-ben világbajnok és a franciák mögött olimpiai ezüstérmes dánok 2014 után nyertek újra érmet kontinenstornán, ráadásul hatodik próbálkozásra először tudták Eb-n legyőzni a gallokat.

A hosszabbítás miatt negyedórás csúszással kezdődött az esti döntő a címvédő spanyolok és a svédek között. A lelátói erőviszonyok nagyjából döntetlent hoztak, a dánok a szomszédoknak szurkoltak, a franciák nagyon egyiknek sem, amíg a magyarok inkább a két veszprémi játékost (Coralles kapus és Maqueda) soraiban tudó hispánoknak.

A két csapat már találkozott egymással egyszer, csoportmeccsükön Spanyolország nyert 32–28-ra. Persze, azzal mindenki tisztában volt, ez teljesen más összecsapás lesz. Nos, a döntő fordulatos, izgalmas csatát hozott, a svédek kezdtek jobban, az első félidőben sokáig vezettek – igaz kettőnél többel egyszer sem –, aztán a spanyolok az utolsó percekben fordítottak, és mehettek egygólos fórral szünetre (12–13). A folytatás is magas színvonalú ütközetet hozott, az első tíz percben a spanyolok őrizték minimális előnyüket, aztán a svédek többszöri egyenlítés után Pettersson révén a 43. percben ismét visszavette az előnyt, 20–19. A spanyolok nem adták fel, végig tapadtak ellenfelükre, így az utolsó percnek is döntetlennel futottak neki a felek, 26–26. Először Cannelas kezében volt a győzelem, de lövését védte Palicka, majd a svédek két másodperccel a vége előtt büntetőt harcoltak ki. Az időn túli hetest Ekberg belőtte, ezzel a svédek húsz év után nyertek újra Eb-t.

A szervezőket és helyszíneket méltatták

Szombaton a budapesti arénában sajtótájékoztatón értékelte a tornát az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) vezérkara, és a két szervezőbizottság. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy láthattuk ilyen körülmények között is a csapatokat, a résztvevőket és főként a nézőket. Két éve küzdünk a járvánnyal, így, ha voltak is kritikus hangok, akkor is elmondhatjuk, hogy megfelelő módon zajlott le az Eb. Gratulálok a magyar és a szlovák szervezőbizottságoknak – mondta el Michael Wiederer, az EHF elnöke. Predrag Boskovics alelnök a magyar helyszíneket méltatta: – Talán már most kijelenthetjük, az új, budapesti aréna a sportág szentélye, egyúttal talán a legjobb kézilabda-aréna a világon. Szegeden is fantasztikus az új csarnok, és Debrecenben is nagyon szépen megújult a helyszín.

Daniel Pettersson öröme – elképesztő végjáték után lett Európa-bajnok Svédország

Fotó: SzM/NS