Az újvárosi együttes azzal a céllal vágott neki a találkozónak, hogy megszerzi első pontjait a 2021/2022. évi pontvadászatban.

Ennek megfelelően remek teljesítményt nyújtottak az első játszmában. A kiegyensúlyozott küzdelemben egyik együttes sem tudott jelentősen elhúzni. Három pontnál nagyobb különbség nem alakult ki a csapatok között. A hajrában is csak apró dolgok döntöttek, végül Pavljuk jó sánca zárta le az első játékrészt. Hazai szempontból jól indult a második szett is. Az újvárosi gárda pillanatok alatt hatpontos előnyre tett szert. Azonban a játszma közepén az addig kiválóan játszó Kecskeméti Bálint megsérült, ami zavart okozott. A debreceniek egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Végül négy pont különbséggel nyerték a szettet. A harmadik játékrészben 10:10-ig nem volt különösebb probléma, de azt követően zsinórban hat pontot szereztek a vendégek, amiből négyet megőrizve átvették a vezetést. A negyedik szett is sokáig szoros volt, de 19:19 után ismét leblokkoltak Tomanóczy Tibor tanítványai, így mindhárom pontot megszerezték a vendégek.

Tomanóczy Tibor: – Pech­ünkre egyik legjobbunk, Kecskeméti Bálint megsérült a második szettben, ami alaposan megzavart bennünket. Bízom benne, hogy nem komoly a sérülése. Végig partiban voltunk a Debrecennel, amely ügyesen játszott. Ma volt csapatunknak tartása, amelyre lehet építeni a következő meccseken, hiszen a play off még odébb van.

Fodor Antal: – Győzni szerettünk volna Dunaújvárosban, ez a vártnál nehezebben sikerült. Mindkét csapat nagyon küzdött, az erőnléti és koncentrálási képességünk döntött a javunkra. Kecskeméti Bálintnak jobbulást kívánunk.

Jegyzőkönyv, eredmények, állás

DKSE – Debreceni EAC 1:3 (23, -21, -21, -21)

DKSE: Farkas L., Hatvany Zs., Kecskeméti B., Kisházi, Pavliuk, Laczi, Sümegi (liberó). Csere: Tamási D., Gutierrez, Béres, Vida, Gőczi, Dulcz, Tajti (liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Debreceni EAC: Remete, Tóth A., Cesar Coelho, Almora, Fazekas B., Bagics B., F. Nagy B. (liberó). Csere: Mészáros Z. (liberó), Kiss I., Tar, Imre T., Veres. Vezetőedző: Fodor Antal.

A forduló további eredményei: Kecskeméti RC – VRC Kazincbarcika 0:3, Kistex – MAFC-BME 0:3, Pénzügyőr SE – Fino Kaposvár 3:1.

A bajnokság állása a következő: 1. Pénzügyőr SE 25 pont, 2. Fino Kaposvár 19 pont, 3. VRC Kazincbarcika 17 pont, 4. MAFC-BME 16 pont, 5. Kecskeméti RC 14 pont, 6. Kistex 11 pont, 7. Debreceni EAC 6 pont, 8. Dunaújvárosi KSE 0 pont.