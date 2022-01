A DAB az UNI Győri ETO HK vendégeként szerepelt, és 4-3-ra kikapott. Korán kétgólos hátrányba kerültek az Acélbikák a Győr otthonában, és hiába volt a jó hajrá, a dunaújvárosiak ismét vereséget szenvedtek. A beteg Leo Gudas vezetőedzőt ezúttal is ifjabb Azari Zsolt csapatmenedzser helyettesítette a kispadon.

Fotó: Lehoczki Krisztian

Már az 5. percben megszerezték a vezetést Schmál révén a hazaiak, ám sokáig nem örülhettek a fórnak, mert a 7. percben Szűcs kapu mögül visszatett korongját Németh Péter vágta a rövidbe (1-1). A folytatás kiegyenlített játékot hozott, ám a 13. percben egy rosszul kiemelt korongot Szalma vett le a dunaújvárosi harmadában, majd a bal felsőbe lőtt, ismét előnybe hozva ezzel a győrieket (2-1). Nem sokkal később a hazai csapat megkapta első emberelőnyét, amelyből Dézsi tuszkolta a gólvonal mögé a pakkot, s bár a találatot közel öt percig videózták a játékvezetők, végül megadták (3-1). A harmadból hátralévő időben akadt ziccere mindkét csapatnak, de az eredmény már nem változott, így a kapu előtt sokkal határozottabb ETO kétgólos előnyével vonultak pihenőre a felek.

A második etap elején kapust cserélt a DAB, Kovács Dávid állt Krajcovic helyére, és bőven akadt feladata, mert előbb Tkachenko kapott palánkra lökésért két percet, majd Gebei ötöt ugyanezért. A négy a négy elleni játékból Szűcs harcolt ki büntetőt, de nem tudott élni vele, majd előbb szimpla, aztán kettős hátrányba kerültek a dunaújvárosiak, de ezt is sikerült kivédekezni, így legalább a hátrány nem nőtt. A hajrában végre a Bikák is kaptak egy előnyt, ám nekik sem sikerült élni a fórral, így a második húsz perc végén is az ETO állt közelebb a sikerhez.

Fotó: Lehoczki Krisztian

A harmadik etapból még három perc sem telt el, mikor Németh remek passzából Török lőtt parádés gólt, de azonnal jött egy újabb kiállítás, így ismét a védekezésre kellett összpontosítania a DAB-nak (3-2). Ugyan ezt a hátrányt is sikerült kivédekezni, az 51. percben kihagyott a figyelem, s ezt Madácsi büntette góllal, így ismét kettőről kellett volna visszakapaszkodniuk a Bikáknak (4-2). Az 55. percben ismét sikerült visszajönni egyre, méghozzá Németh Péternek köszönhetően, aki emberhátrányból lőtt hatalmas gólt, így bőven ígért még izgalmakat a hajrá (4-3). Az 57. percben Szappanos ziccerénél védett nagyot Sági, majd az utolsó percben hiába hozta le kapusát is a DAB, már nem volt esélye a gólszerzésre, így a hazaiak végül 4-3-as győzelemmel tartották otthon a ligapontokat.

Fotó: Lehoczki Krisztian

A dunaújvárosiak egymásután a harmadik egygólos vereségüket szenvedték el Győrben.

UNI Győr ETO HC – DAB 4-3 (3-1, 0-0, 1-2)

Edzői értékelések.

Azari Zsolt (DAB): - Az első harmadot nagyon elrontottuk, ott igazából nem álltunk készen a mérkőzésre. Aztán eszközöltünk pár változtatást - kapuscserét, és a sorok között is -, ami bevált és feljöttünk. Sajnálom, hogy végül nem szereztünk egy pontos sem. Nagyon sok kiállításunk volt, ez nagy hiba, ennyi kiállítással sehol nem lehet meccset nyerni, pláne nem idegenben. Ez van, készülünk a következő mérkőzésre.

Ladányi Balázs (ETO): - Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, sőt, lehet azt mondani, az első harmadban domináltunk, sokkal több kapura lövésünk volt, sokkal több helyzetet alakítottunk ki, mint az ellenfelünk. A második harmadban valahogy elment a fókusz, jöttek a felesleges kiállításaink, ez megtörte a lendületünket és felhozta az ellenfelet, és utána nem tudtunk úgy megújulni, hogy azt a játékot hozzuk, mint az első harmadban. Nagyon rég találkoztunk olyan csapattal, amely ellen mi dominálunk, és ezt a helyzetet úgy érzem, nem sikerült jól kezelnünk, mert nem vagyunk hozzászokva, de nagyon örülnünk kell ennek a három pontnak.

Forrás: acelbikak.net