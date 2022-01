A több játékosát nélkülöző Újpest vendégeként korcsolyázott jégre ma este a DAB, amelyben szintén voltak hiányzók, ugyanis az eltiltott Gebei mellett Pozsár és Török sem tudta vállalni a játékot.

A meccset a vendéglátók kezdték valamivel erősebben, igaz kezdeti fölényükben komoly szerepet kapott az is, hogy sorozatban hat percet játszhattak emberelőnyben, s bár ez idő alatt egymás után jöttek a lövések Krajcovic kapujára, a védelem és hálóőr bírta a rohamokat, így sikerült kivédekezni a hátrányokat. A játékrész derekától valamivel kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, majd a 17. percben megkapta első előnyét DAB is, és ezzel gyorsan sikerült is élnie, mert egy kapufáról kipattanó korongot Szappanos vágott a hálóba, megszerezve ezzel a vezetést a Bikáknak. A hátralévő két percben Krajcovic több bravúrjára volt szükség az előny megtartásához, de az első szünetre a dunaújvárosiak vonulhattunk minimális fórral (0-1).

A második etapnak még nagyobb elánnal vágtak neki a lilák, rengeteg munkát adtak Krajcovicnak, aki továbbra is ihletett formában védett, rendre megakadályozva az újpestieket a gólszerzésben. Az Acélbikák az ellentámadásokra játszva igyekeztek veszélyeztetni, méghozzá sikerrel, mert a 32. percben Rybchyk lódult meg, becsapott két védőt, majd a bal felsőbe lőtt, megduplázva ezzel a DAB előnyét (0-2). A lilák gyorsan szépíthettek volna, de hiába kerültek negyedszer is emberelőnybe, Krajcovic eszén nem tudtak túljárni, így a második harmad után is az Acélbikák álltak közelebb a sikerhez (0-2).

A harmadik felvonás lényegesen kiegyenlítettebb játékot hozott, ám ez nem jelentette azt, hogy ne kellett volna figyelniük a dunaújvárosiaknak. A koncentráció azonban elfogyott: a 49. percben Coatta, majd két perccel később Alex maradt üresen a kapu előtt, s mivel egyik hazai csatár sem hibázott, az 51. percben már 2-2-t mutatott az eredményjelző. A folytatásban mindkét gárda megfontoltan játszott, nem akart hibázni senki sem, de az utolsó percben így is akadt ziccer mindkét oldalon, ám az eredmény nem változott, így jöhetett a hosszabbítás.

A hosszabbításban a hazaiak voltak a kezdeményezőbbek, Coatta szólójánál Krajcovic védett bravúrral, majd a ráadás utolsó percében saját harmadában adta el a korongot a DAB, az elszórt pakkra Kovács Alex csapott le, majd Krajcovic lábai között megszerezte az UTE győztes találatát (3-2).

UTE – DAB 3-2 (0-1, 0-1, 2-0, 1-0) – hosszabbítás után

UTE: Márkus – Pokornyi, Stadel, Kiss P. (1), Németh A., Suter (1) – Kiss D., Kiss Phil, Coatta 1 (1), Just (1), Kovács A. 2 – Horváth, Balogh, Kovács S., Robichaud. Vezetőedző: Virág Csaba.

DAB: Krajcovic – Bubnov, Szécsi (1), Szappanos 1 (1), Stuchlik, Rybchyk 1 (1) – Bobcek, Benke, Szűcs, Németh P., Tamás – Erdély, Tkachenko (1), Németh Á., Horváth, Pinczés – Druja, Marosi, Somogyi, Lőczi. Vezetőedző: Leo Gudas.

Leo Gudas (DAB): - Nagyon jól védekeztünk, az első harmadban hat percnyi emberhátrányt öltünk meg, majd az első előnyünkből megszereztük a vezetést. A második harmadban is remekül játszottunk, azonban a harmadik harmadban görcsösen bántunk a koronggal, ennek ellenére elégedett vagyok a csapatom játékával. Örülök, hogy szereztünk egy pontot, de lehetett volna több is.

Virág Csaba (UTE): - Buktunk egy pontot, de ez is sokkal több mint a semmi. Nehéz a helyzetünk, mivel mi játszottuk a legtöbb mérkőzést, tizenöt nap alatt ez már a hetedik mérkőzésünk volt, karácsonnyal és újévvel ötvözve. A rengeteg hiányzó látszott a játékunkon, főleg akkor, amikor jó döntést kellett volna hozni a végén. Több mint hetvenet lőttünk, amiből negyvenkilenc kaput talált, csak viszonyítás képp, az már jó, ha húsz helyzetet kidolgozunk egy meccs alatt. Akár 2-3 összecsapást is meg lehet nyerni ennyi lehetőséggel, ha jól dolgozzuk ki őket. Tudtunk meríteni a második harmadot követően, visszajöttünk kétgólos hátrányból, a végén pedig mi örülhettünk jobban.