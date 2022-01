Ugyan a DKKA nem volt érdekelt a múlt heti bajnoki fordulóban, de azért a csapat nem maradt tétlen az év utolsó napjaiban sem.

Az őszi zárást követően, a világbajnokság miatti bajnoki szünet alatt kaptak némi pihenőt a játékosok. Utána kemény alapozásba kezdtek, hogy aztán a karácsony ismét pihenő lehessen. A két ünnep között aztán Vágó Attila lemozgatta a bejglit, töltött káposztát, hogy a szilveszteri hosszú hétvégét követően hétfőn ismét belevágjanak a munkába, hiszen január 15-én már mérkőzés vár a Kohászra. A szakvezető megjegyezte, szakmailag nem tartotta jónak, hogy még december 30-án is játszaniuk kellett volna úgy, hogy előtte leállt a bajnokság, majd utána megint kéthetes szünet jön. Még akkor is, ha a Siófokkal egyetértésben előrehozott meccsen kikaptak, mert épp rossz szériát futottak akkor – ellenben az őszi szezon végével.

– A hétfőt a mérlegre állással kezdtük, mint általában. Ez most pont a két ünnep utáni első napokra esett, amikor azért kaptak némi házi feladatot is a lányok. Azért most a szó szoros és átvitt értelmében is engedtem némi kilengést a mérlegnek, azaz pár tíz deka plusz belefért. Úgyis gyorsan ledolgozzák majd ezt is a játékosok – felelte érdeklődésünkre a dunaújvárosi szakvezető.

A sérültek közül is szinte mindenki meggyógyult

A csapat a bajnoki folytatásig a napi edzések mellett egy edzőmérkőzést játszik, a Nemzeti Kézilabda Akadémia fiúegyüttese ellen pénteken. Ők ősszel jártak Dunaújvárosban, most a Kohász viszonozza a látogatást.

– A minialapozás novemberben megvolt, most erre már nincs lehetőség. Örömmel mondhatom, jelen állás szerint szinte a teljes keret rendelkezésemre áll. Bulath, Nick, Polics újra bevethető, Sustková is meggyógyult, ám ő a még nyáron elkapott Covid most kijött, utólagos hatásaival bajlódik. Egyedül Horváth Grétának kell még pár hét, hogy visszatérhessen. Januárban négy mérkőzésünk lesz, amiket szokás szerint súlyozunk. Így a Vasas elleni kezdés és győzelem nagyon fontos lesz, majd a Győr elleni találkozót felkészülésnek foghatjuk fel, utána viszont megint két olyan ­meccs jön, aminek megint nagy jelentősége lesz. Az MTK elleni Magyar Kupa-találkozó, majd Kisvárdán a bajnoki – tette hozzá a szakvezető.

A Debrecen játék nélkül győzött - A bajnokság 10. fordulójában elmaradt a Debrecen–Alba Fehérvár-találkozó, mert a vendégek nem utaztak el a mérkőzésre, miután több játékosuknak pozitív lett a koronavírustesztje. A mérkőzésről így a Magyar Kézilabda Szövetség versenyalbizottsága döntött, ennek értelmében a két pontot 10–0-s gólkülönbséggel, játék nélkül kapta meg a Debrecen – közölték a debreceniek a hivatalos honlapjukon. A határozat indoklásában szerepel, hogy a fehérvári gárda nem állt ki a mérkőzésre. Az első­fokú határozat ellen tizenöt napon belül élhetnek fellebbezéssel az érintettek. A döntés értelmében a Debrecen a tizenhat pontjával fellépett a tabella harmadik fokára, helyet cserélve az egy mérkőzéssel többet játszó, és egy ponttal kevesebbet gyűjtő Mosonmagyaróvárral. Az Alba maradt a tizenegyedik, hátránya négy pont a hetedik DKKA-hoz képest.