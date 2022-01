Ma este a tornacsarnok előtt gyújtottak mécsest, gyertyát az egykori és a mai tornászok, valamint ismerősök, szurkolók Csollány Szilveszter emlékére.

Csollány Szilveszter, vagy ahogy becézték Szilas egyetlen olyan olimpiai bajnoka a városnak, aki dunaújvárosi színekben szerezte meg ezt a címet. Írásunkban sporttársak, sportvezetők emlékeznek a hétfőn ötvenegy évesen, koronavírusban elhunyt egykori kiváló tornászra.

Szerdán este a dunaújvárosi tornacsarnoknál rótták le kegyeletüket a megemlékezők Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Sokan sokféleképpen ismerték Szilast, abban azonban mindannyian egyetértettek: nagybetűs Embert veszítettünk el, akinek eltávozásával a hazai és a nemzetközi tornászvilág egyaránt szegényebb lett.

Mátyás Gábor, a Dunaújvárosi KSE elnöke: – Amikor ő itt volt az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején, még vezetőedző voltam a birkózó-szakosztálynál. Napi kapcsolatban ugyan nem voltunk, de tudtuk, hogy kicsoda ő, és amikor nyerni tudott, az egész klub egy emberként örült a sikerének. Szilveszterrel később alakult ki egy másfajta ismertségünk: az én ikerlányaim a légtorna nevű sportot űzik, ahol ő több alkalommal is zsűrizett. Ezeken a versenyeken találkoztam vele, és a lányaimmal még közös kép is készült. A gyerekeim a mai napig nagyon büszkék arra, hogy egy olimpiai bajnok pontozta őket, na meg persze arra is, hogy közös képet is készíthettünk vele.

Trenka János, a DKSE tornászainak vezetőedzője: – Nehéz erről mit mondani. Amikor átvettük a Dunaújváros Torna Sportjáért névre keresztelt alapítványt, az adminisztráció miatt sokat találkoztunk. Később, talán 2007-2008 körül rendeztünk itt egy Old Boys Kupát, szívesen vállalta a szereplést. Mindig támogató volt a mi irányunkba, az edzőtáborok alkalmával is gyakran találkoztunk, beszélgettünk hosszabb ideig. Legutóbb két éve Pécsen találkoztunk egy öregfiúk-versenyen. Jó kapcsolatot ápoltunk egymással. Nagyon nehéz, hiszen Dunaújváros egyetlen olimpiai bajnoka ment most el. Ő nem csak egy alkalommal villantott, hanem hosszú éveken keresztül volt meghatározó alakja a sportágunknak. Hiányozni fog.

Kovács Péter, a Dunaújvárosi Kohász olimpiai bronzérmes tornásza (1980 Moszkva), aki jelenleg Sopronban él:

– Tíz év korkülönbség volt köztünk, de mindig kapcsolatban voltunk. Először egy győri edzőtáborban, ahol a válogatottal voltam, mutatta be nekem Rök Samu, a legendás edző, aki csak annyit mondott, az akkor hatéves Szilasról: jól nézzem meg ezt a gyereket, mert hallani fogunk még róla. Amikor Dunaújvárosba került, már edző voltam, azt egyből láttam, iszonyúan erős. A kapcsolatunkra jellemző, hogy a sydney-i olimpia alatt naponta kétszer hívott. 2002-ben már a Honvéd versenyzője volt, de sokat edzett Dunaújvárosban, én is segítettem a munkáját. Akkor a 2002-es debreceni világbajnokságra készült, de nemcsak szakmai tanácsokkal láttam el, nálam is lakott. Egy kicsit különc, de kiváló tornász volt. Nagy értéket vesztett el a magyar tornasport.

Pánczél Miklós, a Dunaferr SE sokszoros válogatott tornásza, olimpikonja (1992, Barcelona), ő most Ausztriában edzős­ködik: – Nagyon sajnálom a halálát, hosszú éveket töltöttünk együtt a válogatottban, és a Dunaferrnél is sporttársak voltunk. Dunaújvárosból mindketten Sopronba kerültünk, még egy rádiót is csináltunk közösen. Sok szép, jó dolog jut eszembe akkor, ha rá gondolok.

Amikor kézállásból lement keresztbe - Dr. Szabó József, a Dunaferr SE egykori elnöke akkor vezette a klubot, amikor az a legsikeresebb időszakát élte. Ide tartozott Csollány Szilveszter olimpiai aranyérme. A volt elnök így emlékszik Szilasra: – Nagyon érintett vagyok vele kapcsolatban, és persze elfogult is. Annak idején Perjámosi Sándor, az egyesület akkori ügyvezetője szólt, hogy Újpesten elég sanyarú a sorsa Szilveszternek, és hozzuk ide, meg is tettem ezért mindent. Sydney-ben ott voltam a versenyén, és amikor kézállásból lement keresztbe, mondtam a mellettem ülő Deutsch Tamásnak, az akkori sportminiszternek, megvan az arany. Most a halála után felhívtam Pintér Tamás polgármestert és Mátyás Gábort, a DKSE elnökét, hogy a város és a klub is tekintse saját halottjának Szilast.