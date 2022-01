Egyelőre úgy tűnik, megtörni látszik az utóbbi évek forgatókönyve, azaz nem a címvédő és az „örök” trónkövető Dunaújváros párharcáról szól a női pólóbajnokság. A meccsbe beszállt a Gerendás György irányította Ferencváros is, amely az elmúlt hétvégén talán némi meglepetésre három góllal múlta felül az újpestieket a Népligetben. A Fradival kapcsolatban vegyes élményeket gyűjtött a közelmúltban a ­DFVE gárdája is.

November végén a Fabó Éva Sportuszodában rendezett bajnokin végül a zöld-fehérek örülhettek (12–13), decemberben az Euroligában azonban Gardáék diadalmaskodtak (13–10).

A tabellát nyolc forduló után tehát 22 ponttal a Fradi vezeti, mögötte 21-21 egységgel áll a két szerdai rivális, az UVSE és a DFVE.

A hazai pontvadászat 2021/2022-es kiírásában még nem találkozott a két topcsapat, ellenben a Magyar Kupa négyes fináléjának elődöntőjében ismét emlékezetes csatát vívtak – akkor az újvárosiak örülhettek.

Mint arról beszámoltunk, szombaton délelőtt Mihók Attila tanítványai egy könnyed, a tabellán utolsó Győr ellen aratott gólzáporos győzelemmel hangolt a szerdai derbire. A hazaiaknál sok fiatal, korábban kevesebb játékpercet kapott pólósnak nyílt lehetősége a bizonyításra és ők éltek is az eséllyel.

Nyolc fordulót követően az újvárosiak legeredményesebb pólósa, Gurisatti Gréta, aki már nagyon várja az újpestiek elleni soron következő fellépését:

– Március közepéig nagy hajsza vár ránk, ezért is jó lenne egy győzelemmel indítani ezt a keménynek ígérkező szakaszt. A múlt héten már elkezdtünk videózni a rangadóra, és a Győr ellen is megpróbáltunk néhány taktikai elemet gyakorolni. Meglátjuk. Bár az is tény, hogy az utóbbi években alaposan kiismerte a két csapat egymás erősségeit és gyengeségeit. Szerdán a pillanatnyi forma dönt majd. Remélem, sikerül majd eredményes produkciót mutatnunk. A Magyar Kupa elődöntőjében sikerült legyőzni a fővárosiakat, ezekből a pozitív élményekből meríthetünk – mondta el megkeresésünkre a válogatott klasszis, akit a szakmai stábhoz a közelmúltban csatlakozott Vad Lajosról is kérdeztünk:

– Az első benyomás pozitív. Vad Lajos kiváló szakember, aki azért (is) érkezett hozzánk, hogy egy kicsit feldobja a társaságot. Korábban a férfiak vonalán dolgozott, így részben más tapasztalatok alapján tudja majd segíteni a felkészülésünket, fejlődésünket.

A DFVE játékosai közül mindenki egészséges, játékra kész

Gurisatti Grétának felvetettük, a Fradi eddigi jó szereplésével, egy új rivális is bejelentkezett a bajnoki arany­éremre: – Nem lep meg a Ferencváros jó szereplése, hiszen a csapat magja már vagy három éve együtt dolgozik és rendre már kész, rutinos és tehetséges játékosokat igazolnak évről évre, gyakran éppen tőlünk vagy más élcsapatoktól. Mi a Dunaújvárosnál és az utóbbi időszakban az UVSE-nél már utat követünk. Évről évre az utánpótlásból felkerült fiatal játékosokat próbáljuk fokozatosan beépíteni. Minden bizonnyal izgalmas bajnokság lesz az idei, ám messze még a végjáték. A Ferencvárost is el lehet bizonytalanítani, jó példa erre a BVSC-vel játszott döntetlenje. Mi sajnos tavaly novemberben itthon vereséget szenvedtünk tőle, de az Euroligában visszavágtunk. Fontos lesz, hogy március 5-én a Népligetben is mi örüljünk végén. Most azonban csak a szerdai meccsre koncentrálunk. Szerencsére jelenleg mindenki egészséges, hadra fogható és már nagyon várjuk a rangadót, hiszen az ilyen találkozókért érdemes folyamatosan készülni edzeni – tette hozzá Gurisatti.

Az UVSE–DFVE találkozót január 19-én 17.30-tól élőben közvetíti az M4 Sport a Hajós Alfréd Nemzeti Sport­uszodából.