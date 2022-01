Utolsókból lesznek az elsők – ismerős a mondás? A siker azonban nem volt olyan egyértelmű, amilyennek elsőre gondolható.

A bajnokság kezdetén még messze nem gondolt senki ilyen kitűnő helyezésre. Az év végi összegzésre Vass Zsolt klubelnök segítségét kértük.

– A tavalyihoz képest alaposan megfordult a világ számunkra, mert akkor az utolsó helyen voltunk, most pedig a sor legelején, az első helyen fejeztük be az őszi szezon küzdelmeit. Természetesen ez utóbbi ténynek nagyon örülünk! Remek játékosok érkeztek a csapatba, ami egészen biztosan hozzájárult a jó szerepléshez. A siker viszont nem vakítja el a társaságot, így nagyon hosszú távú terveket nem is készítettünk. Ami fontos számunkra, hogy koncentráljunk a tavaszi fordulókra. Megpróbáljuk a legjobbat kihozni a lehetőségeinkből, és ha a szerencse is mellénk áll, akkor talán reménykedhetünk az első helyek valamelyikében is. Ez annál is inkább így van, mert az előző szezonban döntő többségükben csak belo­ianniszi fiatalok játszottak a csapatban – mondta.

Megjegyezte, most kiegészültek „idegenlégiósokkal” is, ami azért sokat lendített az eredményen. Nem utolsósorban pedig nagyon összekovácsolódott az együttesük. Az őszi teljesítmény tükrében tehát szeretnének az első öt helyen belül végezni. Meglátják, mit hoz a jövő, hiszen voltak olyan csapatok, amelyek ellen jól játszottak, mellette azonban figyelniük kellett a riválisokra is, akik szintén nagyot mentek, vagy más csapatokra, amelyek a tabella végéről kerültek fel az első harmadba. Erős az élboly mezőnye is. Például nagy csatákra számítanak a Velencével vagy az Alappal.

– Bízunk hát a legjobbakban és természetesen a csapatban, a játékosaink akarásában, tehetségében – hallhattuk az összefoglalóban Beloiannisz együttesének elnökét, Vass Zsoltot.

Az együttes tizenöt mérkőzésből két döntetlen és egy vereség mellett tizenkettőt megnyert. Jellemzően nagy gólkülönbséggel vonulhattak öltözőbe a mérkőzések végén. Csak a Velence elleni vereség, valamint az alapi és a sárszentágotai pontvesztés okozott némi szeplőt az őszi teljesítményen. Utóbbiak majd a tavasszal javíthatóak.