Katartikus, egészen elképesztő élményben lehetett részük azoknak, akik a helyszínen élték át Máthé Dominik öt másodperccel a vége előtt szerzett győztes gólját a portugálok ellen vasárnap. Ezzel a válogatott életben tartotta továbbjutási esélyeit.

– Szerintem a húszezer ember beüvöltötte a labdát a kapuba, egyszerűen nem mehetett máshova a lövés. Előtte tippeltünk a kollégákkal, én azt mondtam, infarktusos meccsen, de nyerünk. Bejött! – utalt vissza az előző meccsre a Dunaferr SE legendás játékosa, Rosta Miklós, akivel kedden találkoztunk és beszélgettünk a találkozó előtt.

Rosta Miklós fiáért és a válogatottért szorított a helyszínen Fotó: GP

A dunaújvárosi klubhűség példaképe hármas szerepkörben nézi a mérkőzéseket, ezeknek megfelelő izgalmi és idegállapotban. Egyrészt fiáért szorít, aki a válogatott tagja, másodszor szurkolóként kiabál, imádkozik a csapat sikeréért, majd amikor úgy adja az élet, s éppen ez az edzőképzés egyik feladata, akkor szorgosan jegyzetel és elemez.

– Arra kért, hogy értékeljem az eddigieket, de a régi barátságra tekintettel nézze el nekem, hogy a kiváló kapus, Szath­mári János örökbecsűjét idézem valamelyik válogatott eseményünkről: „A tyúkokat majd este kell megszámolni”. Persze, nagyon szorítok a csapatnak, és nagyon remélem, jöhetünk még ebbe a csodálatos csarnokba, ilyen fantasztikus légkörben a magyar együttesnek szurkolni – tette hozzá.

A mérkőzés előtt ment a lázas számolgatás, hiszen csoportelsőként és két pontot magunkkal víve a középdöntőben zárhattuk a napot, illetve kiesőként is. Ami a lényeg volt és független a másik, lapzártánk után kezdődőtt meccs­től, legalább kétgólos siker esetén biztos a továbbjutásunk, ám vereség esetén búcsúzunk a folytatástól.

Egyébként a közelmúltból nekünk lehetett kellemes emlékünk, két éve az Eb-n szintén Izland volt az utolsó csoportellenfél, akkor 24–18-ra nyertünk. Most ennek a felével is bőven kiegyezett volna mindenki.

Vecsei Pál kisfiával, Palival és annak barátjával, Gergővel Fotók: GP

Magyarország – Izland 30–31 (17–17)

Magyarország: Mikler – Rodriguez 4, Máthé 4, Lékai 3, Bánhidi 6, Szita 5, Bóka 2. Csere: Székely (kapus), Sipos, Topic 2, Bodó 3, Ancsin 1, Hanusz, Bujdosó, Ligetvári, Rosta. Szövetségi kapitány: Gulyás István.

Izland: Gustavsson – Gudjonsson 5, Magnusson 8, Jónsson 1, Gíslason 1, Palmarsson 2, Elisson 9. Csere: Hallgrimsson (k.), Smarason, Kristjansson V., Kristjanssin G. 4, Gudmundsson, Vidarsson 1, Arnarsson, Einarsson, Porkelsson. Szövetségi kapitány: G. Margnusson.

Hétméteresek: 2/1, illetve 8/6.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Für Tamás és Várkonyi Zsolt főszerkesztő is a helyszínen drukkolt

A portugálok ellen ugyan bemelegített, de egy pillanatot sem játszott egyik kulcs­emberünk, Bánhidi Bence. Most azonban már az első támadásnál a pályán volt, azaz sikerült játékra alkalmas állapotba hozni megsérült bokáját. A keretből ezúttal is Borbély Ádám, Győri Mátyás, Nagy Bence és Sunajko Stefan maradt ki.

Az MVM Dome közönségére már elég sok jelzőt elhasználtunk az előző két meccsen, de kedden még rátettek egy lapáttal, elképesztő atmoszférát varázsolva.

Ahogyan várni lehetett, már az első perctől nagy csata alakult ki, egyik csapat sem tudta lerázni a másikat. Az elején az izlandiak vezettek, aztán fordítottunk, majd megint az északiak mentek el kettővel. A 20. percben Miklert Székely váltotta a kapuban, aki a korábbi meccseken is nagyon jól szállt be, több bravúrt is bemutatva. Nos, ezt most azonnal elkezdte, miután hárította Magnusson hétméteresét emberhátrányban. A magyar csapat leginkább a beálló játékot forszírozta, amíg az izlandiak a gyors játékot erőltették, és a fürge embereik egy az egyezését. Az utolsó percekben aztán újfent sikerült az egyenlítés.

A második félidőből öt perc telt el, amikor Lékai 6–5 után ismét a magyar csapatot juttatta előnyhöz, 20–19. A folytatásban az izlandiak ember­előnyben megint fordítottak, ismét többször egy az egyben tudták védőinket kicselezni és gólt lőni. Aztán a szurkolók támogatásával egy 3–0-s sorozatot produkáltak a hazaiak, aminek végén újra a magyarok vezettek, 26–25. Az aréna tervezői jó munkát végeztek, mert a létesítmény kibírta a hangorkánt, az ugrálást, amit a szurkolók produkáltak. S ahogy közeledett a végjáték, már nehéz volt ülve bírni a látottakat. Egyre jobban védekeztek a magyarok, Mikler Roland egy hétméteres erejéig visszaállt és védeni tudott, ám mindezt támadásban sajnos nem sikerült kihasználni. Ráadásul a büntetőnél Sipost harmadik kiállítása után piros lappal kizárták a meccsből.

Összetörtek a magyar álmok, sokkal többet reméltünk ettől a szerepléstől

A végjátékban Izland megint fordított, négy perccel a vége előtt vezetett kettővel, így már nagyon kérdéses volt, hogy a hőn áhított különbségű siker összejön-e. Rodrigez közelebb hozta a reményeket, de két perccel a vége előtt a portugál meccs hőse, Máthé büntetőt rontott, Bóka gólját pedig nem adták meg, mert a vonalra lépett. Miután Mikler ismét védett, harmadszor is mehettünk az egyenlítésért, de Lékai kísérletét az izlandi kapus hárította. Ezzel a vereséggel oda az álom, amit ez az Eb jelenthetett volna, érthető volt a játékosok óriási csalódottsága és szomorúsága.

Azonban a közönség még ekkor is folyamatosan buzdította a fiúkat és tapsolta őket, majd közösen elénekelték a Himnuszt. Ám milyen más érzés volt, hogy közben miért is lettek könnyesek a szemek...