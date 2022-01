A Győri Audi ETO kézilabdacsapatának hivatalos honlapja arról számolt be, hogy a Bajnokok Ligája csoportjában több csapatot is érintett a koronavírus-fertőzés miatti halasztás a 9. fordulóban. A Sävehof–Győri Audi-összecsapás mellett a többi között az RK Krim Mercator–Vipers Kristiansand-találkozó is elmaradt.

Az Európai Kézilabda Szövetség döntése értelmében a 9. forduló ezen két összecsapását felcserélték a 13-ra kiírtakkal. A Sävehof–Győr-mérkőzést így áthelyezték február 13-ra. A fentiek miatt az eredetileg február 12-re kiírt Krim Ljubljana elleni hazai mérkőzést pedig a meghirdetett hivatalos tartalék játéknapra, január 19-re tették át. Viszont ekkor a Győr a DKKA ellen játszana bajnokit Dunaújvárosban, így felvették a kapcsolatot a Kohásszal és a szövetséggel a találkozó elhalasztása miatt.

– A kéréshez természetesen hozzájárultunk, a tervek szerint február 2-án, szerdán, 18 órakor rendezzük meg a mérkőzést – mondta lapunknak Gurics Attila, a DKKA menedzsere.

Egyébként a Győr az MTK elleni bajnokit sem játssza le, miután az ellenfél nem tud kiállni a szerdai bajnokira, mivel csapatukat betegséghullám és egyéb sérülések tizedelik. Ezt nem is pótolják, a pontokról a szövetség versenybizottsága dönt majd.