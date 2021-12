Arra a kérdésre, mennyire nehéz motiválni a játékosokat így az év végén, azt felelte, a pihenő arra kiváló volt, hogy mindenki kicsit feltöltődjön. Úgy érezte, hétfőn újult erővel kezdte mindenki a munkát, és eltökéltnek látja továbbra is a társaságot. Most arra is lehetőség van, és több idő, hogy az edzésekbe kicsit könnyedebb feladatokat is csempésszenek.