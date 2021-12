Pedig milyen jól kezdődött a találkozó. Csányi, ahogy tőle szerencsére már megszokhattuk, meglőtte a gólját, és ezzel vezetést szerzett a dunaújvárosi csapat már az első pillanatokban. A ragyogó alakítás sajnos nem a saját csapatát, hanem a hazaiakat lendítette bele igazán a csatába.

Forrás: LI

Vendégszemmel nézni is rossz volt az ­eredményjelző változásait. Medveczki, Szűcs, Huszty, Czerman Márk egymás után kétszer, végül Milavecz is betalált, a hazaiak egymás után lőtték meg a góljaikat. Úgy nézett ki, hogy tizennyolc perc alatt eldöntötték a mérkőzést. A szemmel láthatóan tehetetlen állapotba került dunaújvárosiak egyrészt lassítani sem tudták őket, másrészt az egyedi játékvezetés miatt az esélyük is elveszett az igazi beavatkozásra. A teljesebb kép érdekében azt azért elmondhatjuk, hogy ki tudja, milyen okból, Facskó József tanítványai fittyet hányva a megbeszéltekre, az első perctől önállósították magukat. A dunaújvárosiak a szépségtapaszukat Kovács Krisztiántól kapták, aki a fél­idő utolsó percében szépített. Az állás így is több, mint drámaira sikeredett a szünetre.

A második játékrészre az újvárosi edző látványosan elhatárolódott a bemutatott produkciótól, és a lelátóról követte az eseményeket. Miután a legénysége mégiscsak elkezdett a megbeszélt „kottából” játszani, onnét instruálta őket. Ez a Dunaújváros már az volt, amely egy héttel ezelőtt emelt fővel mehetett lepacsizni a szurkolóival a Haladás elleni mérkőzés végén. A tempót, stílust és taktikát váltott csapat óriási csatában, 2–0-ra hozta a második félidőt. Előbb Szili Szabolcs szépített, majd a záró találattal ismét Kovács Krisztián jelentkezett. Nagy kár volt érte: egy ilyen szervezett és jó csapatnak, mint a listavezető UTE, nem szabad ekkora előnyt adni!

Jegyzőkönyv, eredmények, állás: UTE – Dunaújváros Futsal 6–4 (6–2)

Dunaújváros Futsal: Bán – Kovács, Csányi, Bartha, Danó. Csere: Cseresnyés (kapus), Szili, Varga, Blodizsár, Facskó.

UTE: Mártonfi – Milavecz, Szűcs, Huszty, Czermann. Csere: Oszvald, Medvezcki, Szamosi, Hujber, Sennovitz.

Gólszerző: Szűcs (10.), Huszty (11.), Czermann (15., 16.), Milavecz (18.), ill. Csányi (3.), Kovács (20., 38.), Szili (23.).

További eredmények: Tihany – REAC Sportiksola SE 1–1, Sárvár Futsal – Szigetszentmiklós 7–4, PTE-PEAC – Magyar Futsal Akadémia 2–1, BAK – Nagykanizsai Futsal Klub 3–8.

A bajnokság állása: 1. UTE 35 pont/13 mérkőzés, 2. ELTE-BEAC 22 pont/12, 3. REAC Sportiskola 22 pont/13, 4. Nagykanizsai FC 21 pont/13, 5. Sárvári Futsal 20 pont/12, 6. Magyar Futsal Akadémia 19 pont/12, 7. Haladás II 19 pont/13, 8. Tihanyi FC 17 pont/13, 9. Szigetszentmiklós 14 pont/13, 10. PTE-PEAC 14 pont/13, 11. Dunaújváros Futsal 14 pont/13, 12. BAK 1 pont/12.